Alternativ værtshushistorie på Ann'en

Værtshuse har altid været et godt sted at høre historier. På søndag åbnes der for lidt mere seriøse af slagsen på det lille Café Ann'en i Algade, skriver Sjællandske onsdag.

Ditte Madvig Evald, 37 år og med en spireplads ved Vordingborg Erhverv, arrangerer en gratis workshop, en fortælleworkshop for voksne, hvor man mellem klokken 13 og 16 kan fortælle sin egen historie - og høre andres.

- Det er både en workshop, hvor man kan øve sig i at fortælle sin helt egen historie - og øve sig i at lytte, åbent og fordomsfrit, til andres livshistorie, siger den unge indehaver af virksomheden U-Story.

»Lær dig selv at kende - og bliv stærkere. Find, fortæl og del din historie« står der som overskrift på de kurser, hun arrangerer. Onsdag er hun i København, hvor et hold iværksættere skal øve fortællingens kunst og afslutte med et lille filmprojekt. Søndag foregår det på Café Ann'en, hvor der er gratis adgang og ingen tilmeldingskrav.

Historierne skal fortælles i værtshusmiljøet, og mens seancen foregår, er der stadig mulighed for at sidde ved bardisken eller et af bordene uden at blande sig i andet end sin øl.

- Det handler både om at fortælle og om at lytte. Der er power i at fortælle og oplevelse i at lytte til andre, mener Ditte Madvig Evald, der betragter fortællingen som en del af en demokratiseringsproces, som alle kan være med i.

- Et mål er både at finde ud af, hvad der skiller os fra hinanden som mennesker. Og hvad der er fælles.