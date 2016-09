Alle har ret til en tur i byen

Det er foreningen LEV - Udvikling for udviklingshæmmede, der står bag den årlige tradition, og formand Winnie Lindner er glad for, at det endnu en gang er lykkedes at give de udviklingshæmmede en oplevelse, de kan leve længe på.

- Også de her borgere har behov for at kunne gå i byen og feste. Og det har de ikke så mange muligheder for. Der er fester på deres botilbud, men det er godt at komme ud i byen, forklarer hun og tilføjer, at det langt fra er tilfældigt, at Klaus fra Klaus & Servants igen i år står på scenen.