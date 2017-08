Udsnit af brevet, hvor Energistyrelsen blankt erkender, at Vordingborg Kommune burde have været hørt - men i øvrigt nu ikke er en del af ansøgningen om at lede efter olie og geotermi i undergrunden længere.

Alarm afblæst: Bogø og Møn slipper for omstridte boringer

Vordingborg - 03. august 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er åbenbart ikke helt nemt at læse et danmarkskort, især ikke hvis man er et hollandsk firma ved navn Nail Resources, som har søgt den danske stat om tilladelse til at lede efter olie og geotermisk energi i undergrunden på Lolland og Falster. For i den forbindelse har firmaet inkluderet en del af Vordingborg Kommune - det meste af Bogø og en lille del af Møn - i sin ansøgning, hvilket i denne uge førte til en del opstandelse i kommunen og lokalbefolkningen på Bogø.

I modsætning til Lolland og Guldborgsund Kommune har Energistyrelsen nemlig ikke inddraget Vordingborg Kommune i høringsfasen, som fandt sted sidste år - og derfor kom det voldsomt bag på kommunen at høre, at man var i fare for at blive udpeget til et muligt olie-eventyr.

Onsdag blev alarmen imidlertid afblæst, da Energistyrelsen lagde sig flat ned og beklagede, at man ikke har orienteret Vordingborg Kommune i sagen. Oveni kom også beskeden om, at de to områder på Bogø og Møn nu bliver fjernet fra ansøgningen, da det hollandske firma slet ikke finder områderne interessante.

En henvendelse til kommunen ville da også næppe være blevet mødt med glæde, forudser direktør i Vordingborg Kommune, Jan Michelsen, der slet ikke nåede at tage politikerne med på råd, inden Vordingborg Kommune var fjernet fra ansøgningen:

- Jeg har ikke spurgt det politiske bagland, men jeg har meget svært ved at forestille mig, at det er noget, man ville stille sig positivt overfor, siger han.

Ansøgningen fra Nail Resources har i forvejen vakt stor opstandelse på Lolland-Falster, fordi man frygter, at det vil føre til, at firmaet gør brug af den kontroversielle »fracking«-metode, hvor man ved hjælp af vand, sand og kemikalier sprænger revner i undergrunden for at kunne pumpe olie og gas op. Metoden er stærkt omstridt, da den menes at udgøre en fare for grundvandet.

