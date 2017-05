Se billedserie Bevægelse er nøgleordet i aftenskoleregi. Det er de absolut mest populære hold, fortæller aften skoleleder Emilie Storm Petersen. Men det er ikke nok. Deltagertallet går lige så stille tilbage. Foto: Thøger Raun

Aftenskolerne ses efter i sømmene

Vordingborg - 24. maj 2017 kl. 12:08 Af Thøger Raun

- Vi tager lige en sidste omgang, og så strækker vi, lyder det fra aftenskoleleder og lærer Emilie Storm Petersen, mens hun skifter den mellemøstligt klingende musik på anlægget ud med spanske salsa-rytmer, og de fem damer på gulvet går i gang igen.

Vi er til Zumba på Panteren. Et aftenskoletilbud i LOF-regi, som finder sted om formiddagen. Men de bliver færre og færre - kvinderne på gulvet. I hvert fald hvis man skal tro en undersøgelse fra Videnscenter for Folkeoplysning.

Det får nu Vordingborg Kommune til at forsøge at klarlægge, hvilken betydning aftenskolerne har, deres udfordringer og deres fremtidige muligheder.

- I mange år har aftenskolerne i Vordingborg Kommune ikke haft den opmærksomhed, som området fortjener. Derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad og spændt på, hvad der kan komme ud af dette udviklingsprojekt. Mit håb er, at aftenskolerne får fornyet prioritet og synlighed, siger formand for folkeoplysningsrådet Helle Ancker.

Der er lige nu fire aftenskoler i kommunen: LOF, FOF, LEA og Møns Aftenskole.

En vigtig spiller

Spørger man aftenskoleleder Emilie Storm Petersen, vil resultatet af undersøgelsen vise, at der er færre, som benytter aftenskoletilbudene.

- Jeg har været aftenskoleleder i Vordingborg i 12 år, og antallet af kursister er faldet meget. Men samtidig er der også blevet skåret en del i tilskuddet, og jeg er sikker på, at de to ting er forbundne. Hvis du kun har en folkepension, er det svært at sætte penge af til sjov og bevægelse, lyder det fra lederen, som stadig synes at aftenskolerne har en berettigelse:

- Vi har en samfundsopgave. Vi får ældre mennesker til at røre sig mere og undgår, at de går i stå, og vi holder debatter og oplysningsforedrag - særligt til flygtninge. Jeg mener, at vi er relevante i lang tid fremover, lyder det fra aftenskolelederen, som vil satse på at fylde sine hold med yngre kræfter.

- Vi er nødt til at forny os og få fat i nogle som ikke er fra segmentet 55 plus, der er vores kernemålgruppe. Det er en stor opgave. Men jeg opretter et kursus til efteråret med fokus på mødre, der indeholder bevægelse dans og sanseøvelser. Det er en måde at udvide vores felt på, lyder det.

Undersøgelsen gik i gang i april 2017 og konklusionerne forventes at lande i januar 2018.