Affaldstømning baseret på tillid eller fællesskab

Vordingborg - 31. januar 2017 kl. 18:48 Af Claus Vilhelmsen

I en dyst i læserbreve i Sjællandske, der har kørt over flere dage, har Jørn Rasmussen, som repræsenterer Nye Borgerlige, og Carsten Nøhr Larsen, der er radikal, krydset klinger over emnet affaldssortering«. Det endte med, at Rasmussen inviterede Larsen hjem til sig selv på Masnedø, for at Larsen ved selvsyn kunne konstatere, at Rasmussen slet ikke har brug for en kommunal sorteringsordning med tilhørende afhentning.

Larsen tog handsken op, og tirsdag fandt mødet sted i Jørn Rasmussens hjem. Her viste Rasmussen sine affaldssække med sorteret affald frem, og affaldet var ganske rigtigt sorteret i fem dele.

- Det er glas, metal, papir og diverse plastic. Det organiske bliver lagt i en bunke, hvor det komposterer, underviser Jørn Rasmussen, mens han viser frem.

Det ligner næsten den opdeling, som Vordingborg Kommune er kommet frem til med den ny affaldsordning, som er på vej ind. Men Jørn Rasmussen har efter eget udsagn sorteret sit affald i 20 år, og han mener ikke, at han har brug for kommunens indblanding. De 5-600 kr., afhentningen koster om året, vil han ikke betale. Han kører selv sit affald på genbrugspladsen en gang om året, skriver Sjællandske.

- Det er helt tosset, at de har lavet den affaldsplan, for kildesortering er mest effektiv ude ved forbrugerne. Jeg har betalt for at få tømt affald i 20 år uden at få noget ud af det. Jeg vil bare være i fred, erklærer Jørn Rasmussen.

Men Carsten Nøhr Larsen mener, at folk skal have mulighed for at sortere affaldet i beholdere og få det fjernet. De skal hjælpes, ved at kommunen opstiller beholdere.

- Hvis folk kan melde sig fra affaldsordningen, skal vi have folk til at kontrollere, tilføjer han.

- Tidligere har folk selv tømt deres affald, og det bør være frivilligt, replicerer Rasmussen.

- Så var der nogen, der snød og smed affaldet i mergelgrave og den slags. Og du er jo også imod, at folk bliver kontrolleret, svarer Larsen.

- Har du mistillid til borgerne, vil Rasmussen vide?

- Nej, men der er altid nogle, der ikke kan finde ud af det. Her skifter vi fra tillid til naivitet, svarer den radikale kandidat til kommunalbestyrelsen. Jeg tror, at den ny affaldsordning er det, der skal til.

Hans modpol, der stiller op til kommunens lovgivende forsamling for Nye Borgerlige, mener derimod, at folk skal have mere ansvar.

- Forureneren betaler er et grundlag i EU's affaldsdirektiv, og det er et godt princip, mener Jørn Rasmussen.

Den er Carsten Nøhr Larsen med på, men når det kommer til affaldssortering- og afhentning, er der et problem.

- Det betyder, at der er nogen, der skal forurene først, og så skal man ud at finde dem, påpeger han.

Enige blev de to kamphaner ikke, men grundlæggende mener de begge, at borgernes affald skal sorteres og genanvendes. Der er bare lige det, om kommunen skal blande sig. Det bliver de nok aldrig enige om. Det skriver Sjællandske.