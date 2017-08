Advarsel mod tricktyve på motorvejen

Tricktyvene, der ofte står ved bilmærker som Mercedes eller Audi med udenlandske nummerplader, fortæller for eksempel at er de løbet tør for benzin, og forsøger måske at franarre penge fra dem, der er stoppet op ved at bytte med guldlignende genstande, der ikke har nogen værdi. Politiet opfordrer folk til ikke at tro på noget, som lyder for godt til at være sandt.