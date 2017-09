Se billedserie I gårdhaven blev røde balloner sendt til himmels, så omverdenen kunne se, at de studerende og Absalon er vendt tilbage på Kuskevej.

Send til din ven. X Artiklen: Absalon gik i luften i Vordingborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Absalon gik i luften i Vordingborg

Vordingborg - 04. september 2017 kl. 18:31 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En summen og knævren fyldte uddannelsesinstitutionen på Kuskevej mandag. De studerende på andet, tredje og fjerde år vendte nemlig tilbage efter sommerferie. Her slog de sig til de nye studerende, som i ugen forinden havde haft et introforløb.

- Det er så skønt at have alle tilbage. Det er en festdag for os, sagde Stina Møllenbach, campuschef i Vordingborg.

De studerende var dog ikke de eneste, som vendte tilbage efter en længere pause.

En af den danske middelalders helt store skikkelser var også til stede. Ingen ringere end biskop Absalon gjorde sit indtog.

Årsagen til Absalons »tilstedeværelse« på Kuskevej er, at hans navn nu pryder skolen, der tidligere hed UCSJ. Siden 1. august har uddannelsesstedets navn været Professionshøjskolen Absalon.

- Det nye navn giver os mulighed for at profilere os. Vi vil gerne knytte til ved Absalon. Han var en højtuddannet person med et stort netværk. Og så formåede han i dén grad også at gøre sin indflydelse gældende, siger campuschefen, som også glæder sig over navneskiftet på grund af de mange fejludtalelser af UCSJ, hun har hørt i tidens løb.

Hjemkomsten og navneskiftet blev fejret med middelaldermad, »Absalon sang« og en genopførsel af hændelserne mod slutningen af 1150'erne, hvor danskerne med Absalon og Valdemar i spidsen besejrede venderne.

Tvekampen mellem en af Absalons hirdmænd og en forslået vender bidrog med underholdning efter de studerende havde sendt røde balloner til vejrs. Det underholdende element var ikke bare grebet ud af den blå luft.

- Vi lægger vægt på at skabe et studiemiljø præget af godt humør. Det hjælper til at fastholde de studerende. Det betyder meget, at man har det godt, fortæller Stina Møllenbach.

Absalon har cirka 1000 studerende på sine uddannelsesretninger til henholdsvis lærer og pædagog. Denne sommer er 106 nye pædagogstuderende kommet til og ikke færre end 113 lærere. Det er for øvrigt en fremgang på cirka 50 procent, hvilket svarer til den største fremgang på landsplan for læreruddannelserne.