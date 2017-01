En række sagsbehandlere skal uddannes til at være mere coach-agtige i nyt projekt for kommunens arbejdsløse. Foto: Lars Christensen

A.P. Møller-fond giver 10,5 millioner til arbejdsløse

Der skal gøres en ekstra indsats for at få udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet, skriver Sjællandske lørdag.

- Vi tror på, at vi skal tage udgangspunkt i, hvad borgerne selv tror der skal til, for at de kan komme i job. Derfor skal vi have uddannet sagsbehandlerne til at fungere mere som coaches, forklarer Helle Linnet, der er social- og arbejdsmarkedsdirektør i Vordingborg Kommune.