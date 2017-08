Ældreminister Thyra Frank (LA) skal se på spareforslag i Vordingborg. Kommune. Foto: Steen Brogaard

Ældreminister skal kigge på plejehjemsbesparelser i Vordingborg

Vordingborg - 17. august 2017 kl. 12:57 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er det værdig ældrepleje, hvis de svageste plejehjemsbeboere i Vordingborg kommune skal vælge mellem enten at komme op af sengen om morgenen - eller at komme op efter eftermiddagsluren?

Folketingsmedlem Magnus Heunicke, valgt i Næstved for Socialdemokratiet, stiller sammen med partikollegaen Astrid Krag spørgsmål til ældreminister Thyra Frank (LA) på baggrund af et spareforslag fra socialudvalget i Vordingborg, skriver Sjællandske fredag.

Socialudvalget har fremsendt et ikke-prioriteret spareforslag, der i første omgang sparer otte millioner kroner, men i anden omgang, når følgeudgifter er regnet med, kun sparer 1,3 million kroner. Følgeudgifterne skyldes blandt andet, at flere af de ældre vil få liggesår, og at der skal købes ekstra ind af bleer og specialsenge.

Både udvalgets formand Heino Hahn (DF) og Helle Linnet, der er direktør for social og arbejdsmarked, har fremhævet, at de har vendt hver sten for at finde ud af, hvor der kan spares.

Ifølge Helle Linnet er der ikke flere 'blide spareforslag', og det får de to folketingspolitikere til at kræve ældreministeren i samråd:

»Mener ministeren, at det er udtryk for en værdig ældrepleje, hvis de svageste plejehjemsbeboere højst kan få hjælp til at komme ud af sengen én gang i døgnet og således må vælge mellem enten at komme op af sengen om morgenen eller efter middagsluren, sådan som det lyder i et aktuelt budgetforslag fra Vordingborg Kommune for at få enderne til at mødes?«

De spørger også Thyra Frank om hvad hun vil gøre for at undgå, at sådanne forslag bliver til virkelighed.

Til slut spørger de ministeren, om hun mener, at det er en fornuftig prioritering at bruge penge på skattelettelser frem for velfærd, når der er risiko for besparelser som denne.