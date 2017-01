Send til din ven. X Artiklen: Ældre kan snart miste gratis vareudbringning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre kan snart miste gratis vareudbringning

Vordingborg - 23. januar 2017 kl. 06:53 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre og handicappede kan i dag få betalt udbringningen af varer fra en række udvalgte købmænd og butikker rundt om i Vordingborg Kommune, hvis de er ude af stand til selv at handle ind. Men nu gøres der klar til at ændre i ordningen, så flere ældre og handicappede kan ende med selv at sidde med regningen.

I en ny såkaldt kvalitetsstandard for vareudbringning lægges der nemlig op til, at borgerne ikke længere skal modtage den økonomiske hjælp fra kommunen, hvis de er i stand til selv at bestille varerne via telefon eller på nettet.

- Hvis borgeren selv kan varetage opgaven og dermed er selvhjulpen, er borgeren ikke berettiget til at modtage praktisk hjælp, lyder ræsonnementet fra kommunen, der følger en principafgørelse fra Ankestyrelsen.

- Der er kommet en ændret vejledning til kommunerne på grund af samfundsudviklingen og ændrede indkøbsmønstre, forklarer ældrechef Susanne Johansen.

- Der er kommet flere muligheder til. Man kan ringe, og man kan bestille digitalt. Flere og flere får mulighed for selv at klare indkøbene, tilføjer hun.

For udvalgsformand Heino Hahn (DF) er det afgørende, at der fortsat tages hånd om de borgere, der heller ikke med nettet eller via telefonen er i stand til at bestille varer selv.

- Med det her sikrer vi os, at der fortsat er hjælp til dem, der ikke kan selv. Men vi er nødt til at kigge på, hvordan vi opretholder pleje med de mest basale ydelser, forklarer han og uddyber:

- Vi er nødt til at skære luksussen væk. For at få budgettet til at hænge sammen, skal vi ud at finde en million, og der vil de 850.000 være kærkomne. Ellers skal vi finde dem et andet sted.

Spareforslaget er nu sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet i kommunen.