Ældre ægtepar udsat for hjemmerøveri

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi modtog søndag morgen klokken 5.07 en anmeldelse om, at et ældre ægtepar havde været udsat for et røveri på deres bopæl på Svend Gøngesvej i Præstø.

Formentlig midt på natten kom to gerningsmænd til parrets hus, hvor de brød et vindue op og trængte ind. Her truede de ægteparret med en pistollignende genstand.

Udbyttet ved røveriet er endnu ikke klarlagt.

Der er sparsomme signalementer af gerningsmændene, der beskrives som to yngre mænd, iført mørkt tøj med maskerede ansigter. Begge talte dansk med accent.

Politiet efterlyser vidner, der natten til i dag har været i området, og som har bemærket mistænkelige køretøjer eller personer.

Politiet har fortsat gang i undersøgelser på stedet, hvorfor der endnu ikke kan oplyses nærmere detaljer.