Den 19-årige hentede sit baseballbat hjemme, før han gik ud for at konfrontere de mulige tyve. Det måtte han ikke, og han måtte slet ikke bruge det.

60 dages fængsel for at slå med et baseballbat

Vordingborg - 15. juli 2017 kl. 10:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fest for unge mennesker i Ørslev i marts endte torsdag i Retten i Nykøbing Falster. Her fik en 19-årig ung mand en straf på 60 dages, betinget fængsel for at slå en 15-årig påige med et baseball- eller rundboldbat, skriver Sjællandske.

Bataljen startede, da den 19-årige gik hen til en fest tæt ved hans hjem for at bede dem om at skrue ned for musikken. Han kendte udmærket fyren, der lagde lejlighed til, og han fortalte den 19-årige, at nogle sko var forsvundet. Samtidig var nogle af gæsterne gået.

Det fik den 19-årige til at gå hjem for at hente sit bat, og sammen med sin kæreste, sin søster og sin fætter gik han ned til busstoppestedet på Ørslevvej ud for Fakta, hvor gæsterne stod og ventede på bussen. Da var klokken blevet 23.30, og folk var fulde.

- Han lyste på folk for at se, om nogen af dem havde de stjålne sko. Det fik den forurettede og hendes veninde til at begynde at diskutere, fortæller anklagerfuldmægtig Malthe Hansen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Herefter er der ikke enighed om, hvad der skete. Den 15-årige pige, som var meget højrøstet og hendes to vidner fortalte i retten, hvordan den 19-årige havde slået hende hårdt på armen og tre gange på højre side af kroppen med battet. Han skulle også have taget halsgreb på hende og sparket hende over højre knæ. Hun havde da også efterfølgende mærker på kroppen.

Den 19-årige og hans tre vidner mente derimod, at det var den 15-årige pige, der havde startet volden ved at slå den 19-åriges søster i maven. De to piger kendte hinanden i forvejen.

- Det kom ned til et spørgsmål om troværdighed, og dommeren troede mest på pigen og hendes vidner, siger Malthe Hansen til Sjællandske.

Det endte med, at han fik 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år. Herudover skal han udføre 80 timers samfundstjeneste og modtage behandling i anger management. Dvs. han skal lære at styre sin vrede.

- Han blev dømt for volden, men det første anklagepunkt lød på at have taget battet med ud så sent om aftenen. Han skulle jo ikke ud at spille baseball eller rundbold, konstaterer Malthe Hansen tørt.