60-årig fængslet for vold og brandtrusler

Trusler om at sætte ild til en nabos bolig på Kollegievej i Kastrup blev søndag den berømte dråbe, som fik bægeret til at løbe over, og mandag over middag blev personen bag truslerne, en kvinde på 60 år, fængslet for de næste fire uger, skriver Sjællandske.