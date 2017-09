551 borgere trækkes i kontanthjælp

225-timersreglen rammer mange, men i Vordingborg Kommune er der foreløbig ikke noget at gøre, siger uddannelses- og arbejdsmarkedsudvalgsformand John Pawlik (DF). Aarhus Kommune har forsøgt at oprette jobs af 225-timers varighed for at afbøde konsekvenserne for de kontanthjælpsmodtagere, de bliver skåret i ydelsen. Men selvom 840 borgere er påvirket - 551 direkte og resten fordi de er i forhold med en kontanthjælpsmodtager - er forslaget i Vordingborg Kommune skudt til hjørne.