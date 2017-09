Se billedserie Trille Marie Møller blev lokket med af et par veninder og har siden gået til dyrehold og havehold i 4H. Hun har ikke noget imod at luge ukrudt - når bare man er flere om det. Foto: Nina Lise

4H hopper vinteren i møde

Vordingborg - 11. september 2017

Efter magre år kommer de gode. Det gælder også Mern 4H, der i weekenden inviterede til åbent hus med snobrød, kaninhop og kreative sysler.

- Foreningen blev stiftet i 1972, men i 1990'erne gik den i stå. Grunden var her stadig, så i 2009 startede vi op igen. I dag har vi omkring 60 medlemmer, fortæller formand Anders Kimer, der ikke er i tvivl om, hvad de fire H'er - en flittig hånd, et kvikt hoved, et godt hjerte og et sundt helbred - kan.

- Vi kan rumme alle. Her er ingen konkurrence som i boldsport, og vi er ikke begrænset af et fast koncept som spejderne. Er der en far, der kan lide at lave knallerter, opretter vi et knallertværksted. Vi kan være kreative på alle måder.

Ifølge Anders Kimer er det primært de otte- til 12-årige, der går til 4H, men et hold for de tre- til seksårige med forældre spirer også frem.

- Senest har vi startet et samarbejde med »Frivilliggruppen« på Plejecenter Solhøj. De kører tur med de gamle. Fra Foreningsudviklingspuljen i Vordingborg Kommune har vi fået 40.000 kroner til at lægge fliser, anlægge højbede og sætte borde-bænke-sæt op. Så nu har de et sted at køre hen.