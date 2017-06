Forkvinde for Bøgø Mølles bestyrelse glæder sig over, at tingene lykkes, når aktive på Bogø får tingene gjort. Her sidder hun på den vestligste Camønobænk uden for møllen. Foto: Claus Vilhelmsen

322.000 kr. til start på restaurering af Bogø Mølle

Vordingborg - 19. juni 2017 kl. 08:48 Af Claus Vilhelmsen

Med en bevilling på 322.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen kan bestyrelsen for Bogø Mølle ånde lettede ud. Pengene er nemlig 25 procent af den første etape af den plan, som i alt rummer fem etaper og som alt i alt koster næsten seks mio. kr, skriver Sjællandske.

- Møllen er fredet, og derfor er vi nødt til at starte med at søge tilladelse hos styrelsen. Til gengæld kommer pengene så med bevillingen, siger Helle Bohnfeldt, forkvinde for Bestyrelsen for Bogø Mølle.

- Nu kan vi søge fonde for at få de 75 procent til etape 1, og vi er allerede gået i gang. Vi har søgt A.P. Møller Fonden og Augustinus Fonden, og en ansøgning til Real Dania er på vej, fortsætter hun og understreger, at hele bestyrelsen arbejder på sagen.

Det er ikke lige til at se det, hvis man ikke er kyndig udi bygningsbevarelse, men det er et omfattende arbejde, møllen bliver genstand for.

- Nogle af de bærende bjælker er rådnet. Rimmen under hatten og under omgangsloftet skal skiftes flere steder, og to store bjælker er angrebet af råd og svamp. Møllehatten skal af for udbedre de forskellige ting, fortæller Helle Bohnfeldt.

Rapport

Opgørelsen over alt det, der skal gøres, er et resultat af møllebygger Michael Jensens rapport. Han har samtidig lavet et forslag til restaurering delt op i fem etaper.

Helle Bohnfeldt glæder sig til at arbejdet kan komme i gang.

Søndag var der åbent hus i møllen, og publikum kunne komme og se den smukke mølle indvendigt.

Møllens venner - og dem er der mange af på Bogø - har løbende sørget for udbedringer af de ting, der trængte nu og her. Sidst er lavet et toilet inde i møllen.

- Og så er vi jo Camønoens vestligste punkt. Derfor fik vi en Camønobænk sidste år, hvor Bogø By blev årets landsby, siger en stolt Helle Bohnfeldt til Sjællandske.