3000 blomsterløg på vej til Jungshoved

Blomsternes Halvø, som er et projekt under Jungshoved Lokalråd, har finansieringen på plads af de første 3000 påskeliljeløg, som i efteråret skal lægges langs vejkanterne af frivillige, skriver Sjællandske.

Som led i storkøb - og som støtte til det gode initiativ - har foreningen mulighed for at købe blomsterløg til en særlig lav pris, og det tilbud gives videre til de lokale - mod at de lover at lægge løgene, så blomsterne vil kunne ses af andre end haveejeren selv.