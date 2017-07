Se billedserie Stefan Panglers forsøg på at spise sig igennem denne gigantiske isvaffel fra Choco Mey Ice er blevet et hit på nettet.Privatfoto

30 millioner har set kæmpe-is fra Choco

Vordingborg - 14. juli 2017 kl. 11:13 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

52 kugler is, en liter softice og seks flødeboller. Det var, hvad 31-årige Stefan Pangler fra Vordingborg i lørdags tog kampen op imod, da han bestilte den største isvaffel i Choco Mey Ice's tid. Han havde dog aldrig drømt om, at hans kamp mod den gigantiske is ville gå sin sejrsgang rundt om i verdenen.

En video, som is-butikken efterfølgende lagde på Facebook, er på under en uge blevet vist 30 millioner gange. Over 227.000 har synes godt om videoen og den er blevet delt 200.000 gange.

Den er blevet det, man på nydansk kalder et viralt hit, og det er i den grad kommet bag på medindehaver Thomas Jæger.

- Jeg ville have været glad, hvis den var nået ud til 100.000 personer. Nu er den alene på vores egen facebook-side nået ud til 9 millioner. Siden i lørdags, er der kommet 5000 flere likes på vores side, forklarer medindehaveren.

For hovedpersonen selv er det også svært at forstå, at is-eventyret er nået ud til så mange mennesker.

Projektet startede egentlig bare fordi, at Stefan Pangler havde hørt om to fra Vejle, der kæmpede sig igennem isvafler med 26 kugler.

- Jeg tænkte, at jeg ville prøve at gøre det dobbelt så godt. Så jeg ville have den hos Choco Mey Ice, hvor kuglerne jo er dobbelt så store som almindelige iskugler, forklarer Stefan Pangler.

- Efter en time havde jeg nået 39 kugler og fem flødeboller. Jeg ville ikke give op, så jeg fik resterne over i en metalbalje, som jeg kunne spise fra med en ske, men efter 10 skefulde kunne jeg godt mærke, at nu skulle jeg stoppe. Ellers ville jeg få det dårligt, og så er det ikke sjovt mere, fortæller isspiseren, der insisterer på, at han ikke fik det dårligt efter den store mundfuld.

- To en halv time senere sad jeg og spiste pitabrød med min familie. Det måtte jeg også høre meget for. Folk forstår ikke, hvor jeg gør af det, forklarer han.