30 dages fængsel for misbrug af benzinkort

En 23-årig mand, der bor i midtbyen i Stege, indrømmede blankt i Retten i Nykøbing Falster, at han have misbrugt et Shell-kort 35 gange. Det indbragte ham 30 dages fængsel, som dog blev gjort betinget. Begår han noget kriminelt inden for et år, ryger han ind bag tremmerne, skriver Sjællandske.