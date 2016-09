Se billedserie Vinbonde Morten Østergaard Hansen (t.h.) viser rondo-druernes tilstand til Niels Mejlby og John Elbek.

2016 tegner til at blive et godt vinår

Vordingborg - 19. september 2016 kl. 09:18 Af Tekst og foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morten Østergård Hansen fra Jungshovedvej øst for Præstø er en glad mand, for vinhøsten tegner overordentlig godt i år. Det betyder noget for en mand, for hvem vinstokkene begyndte som en bibeskæftigelse, men som fylder mere og mere i det samlede billede. Med 6.500 vinstokke kommer han op på en ikke ubetydelig produktion, og den er støt stigende, skriver Sjællandske.

- Jeg plantede 200 planter i 2010, men jeg planter nye hvert år. Det tager tre år for en plante at blive så udvokset, at den begynder at give druer. En plante kan give ca. 1/3 kg. Efter yderligere to år giver den 1-1 1/2 kg, og det er den fulde produktion, forklarer Morten Hansen.

Der er dog også planter, der under de rigtige forhold giver helt op til fire kg druer. Det er solaris-druen, der kan give det, mens de røde druer giver lidt mindre.

Vinbonden kommer fra en helt anden branche. Siden 1996 har han solgt og udlejet autocampere fra adressen på Jungshovedvej under navnet Sydsjællands Campingcenter.

- Men omkring 2010 faldt autocamperne i værdi, og de faldt hurigt, når de havde været udlejet. Så min kone og jeg besluttede, at vi måtte have noget der blev mere værd og ikke mindre. Det blev så vinen, da vi har noget nær ideelle forhold til at dyrke stokkene, siger Morten Hansen.

Han sælger vinen fra sin egn butik og på markeder. Restauranter er også interesserede, men de vil have større mængder. Det kan han så levere nu, hvor produktionen er ved at komme op på 6.500 flasker på et år.

Læs mere i Sjællandske mandag.