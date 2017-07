19-årig butiksindehaver i lære i egen butik

Mandag kunne 19-årige Michael Toubeily slå dørene op til sin nye herretøjsbutik på Stentorvet i Vordingborg, og dagen var særdeles velvalgt i forhold til det pulserende handelsliv på festugens første dag, der sørgede for en let gennemstrømning af nysgerrige øjne i den nye butik.

- Jeg har længe haft planer om at åbne min egen tøjbutik, men jeg kender ikke nok til det, så han har lovet at lære mig op, forklarer Michael Toubeily, der har planlagt butiksåbningen i halvandet års tid sammen med læremesteren.

- Da vi så, at det her sted stod tomt, efter Stjernebørn lukkede, valgte vi at slå til, forklarer Jesper Zappa Lyngsø, der ikke er meget for at sætte en aldersgruppe på den nye butik.