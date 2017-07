Dæmningen over Masnedø skal forbinde de to nye broer. Slagger fra affaldsforbrænding skal især bruges på den sydlige del af strækningen, den blå linje nederst på kortet.

11 meter slagger skal bære ny vej på Masnedø

Vordingborg - 22. juli 2017 kl. 17:37 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagger fra affaldsforbrænding i det meste af Danmark skal gøre nytte, når Vejdirektoratet anlægger en ny vej hen over Masnedø til den kommende Storstrømsbro.

Vordingborg Kommune har netop sendt en miljøgodkendelse i høring, en tilladelse, der giver lov til at bruge op til 150.000 kubikmeter slagger som vej-underlag i en dæmning i op til 11 meters højde. Mængden er så stor, at Danmark nærmest bliver støvsuget for affaldsslagger, når byggeriet skal i gang.

Af ansøgningen, som er åben for indsigelser frem til 9. august, fremgår det, at slaggerne indeholder store mængder tungmetal, men at nedsivningen vil gå meget langsomt og ikke udgøre nogen fare, heller ikke for den drikkevandsboring, som forsyner Mågevejens Vandværk. Boringen ligger 185 meter fra den kommende vejdæmning, men grundvandsmagasinet i 20 meters dybde vurderes til at være godt beskyttet af et kalklag.

Tekniske beregninger viser, at tungmetaller i løbet af vejdæmningens forventede levetid på 125 år, kun vil sive få millimeter ned.

I løbet af 1000 år, skriver forvaltningen, vil nikkel, som er det mest mobile af metallerne, højest sive 27 centimeter ned i undergrunden, kobber vil kunne sive 16 centimeter ned.

Under anlægsarbejdet skal slaggerne deponeres på Masnedø, og slaggebjergene holdes fugtige for at undgå spredning af støv og tungmetaller.