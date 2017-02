Se billedserie Karen-Margrethe Larsens barndom var fuld af kultur og kærlighed. Det har fulgt hende lige siden - blandt andet spillede hun i mange år teater - også for børn - på amatørscenen i Nykøbing F. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: 100-årig er klar til festen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

100-årig er klar til festen

Vordingborg - 11. februar 2017 kl. 11:47 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun læser to aviser hver dag, laver mad og går selv i byen og handler. Huset og haven på Kuskevej holder hun sammen med sin søn, og sidste år fløj hun til Barcelona for at se sine oldebørn. Søndag fylder Karen-Margrethe Larsen fra Vordingborg 100 år. Det skal fejres med familie, venner og besøg af borgmesteren, skriver Sjællandske lørdag.

- Jeg skal have sagt til Knud, at det ikke går med det fortov. To gange er jeg faldet, fordi der er huller mellem fliserne. Når jeg først er faldet, kan jeg ikke komme op igen, siger fødselaren, der ikke har noget imod at blive kaldt gammel.

- Jeg er ældgammel. Hemmeligheden er at holde sig i gang hele tiden. Man må ikke springe over, hvor gærdet er lavest.

Hun spillede billedlotteri som barn og husker den øredøvende lyd, da tyskerne fløj ind over landet. Under krigen meldte hun sig som lotte og oplevede kuglerne flyve om ørerne, da hun gik på Strandvejen nord for København. Under Cubakrisen krummede hun tæer, og månelandingen fandt hun højst ejendommelig.

- Jeg bliver virkelig forskrækket, når jeg ser Donald Trumps sammenbidte ansigt i dag. Man ved ikke, hvor det ender. Verden er ikke kommet videre, siger hun og tilføjer, at dem, der ikke har oplevet historien, skøjter for let hen over tingene og glemmer at værdsætte de privilegier, de har. Omvendt ved hun, at hendes historie snart slutter.

- Tidligere tog jeg stilling til alting - det gør jeg ikke mere. Jeg skal nok ikke være her så meget længere, så jeg venter og ser, hvad der sker og husker at smile. Ellers bliver det for tungt.