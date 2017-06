Se billedserie Michael Seiding Larsen (V) ser mange bekymrende tendenser ude i verdenen og herhjemme.

- Demokratiet er truet

Vordingborg - 05. juni 2017 kl. 23:18 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det frie demokratiske samfund, som vi alle tager forgivet, er under pres. Et pres som prøver at udvande eller helt fjerne demokratiet og borgernes frihedsrettigheder.

Sådan lød det fra borgmester Michael Seiding Larsen, da han mandag holdt tale ved grundlovsmødet ved Fanefjord Skovpavillon.

Socialdemokraternes borgmesterkandidat Mikael Smed deltog også i arrangementet, men de to politikere undlod at kaste sig ud i den store politiske debat.

- Grundlovsdag er ikke en politisk kampplads, lød det direkte fra Mikael Smed, der i stedet valgte, ligesom Michael Seiding Larsen, at gøre status over demokratiets tilstand.

- I en tid hvor verden er i opbrud, hvor de normale fællesskaber verden plejer at indgå i er under forandring og terror er dagligdag, der sikrer Grundloven dig og mig mod demokratisk panik.

- Trods pres og utryghed må vil holde fast i grundloven, fortalte Mikael Smed og blev bakket op af Michael Seiding Larsen, der dog godt kan forstå, hvorfor nogen vælger at gå imod demokratiet.

- Kompleksiteten i samfundet og fraværet af tydelige autoriteter og klare leveregler kan virke skræmmende og kan give en følelsen af et »samfundsmæssigt svigt«. Det får dem til at vende samfundet ryggen og i stedet søge tilflugt i totalitære ideologier, der tilbyder et forsimplet verdensbillede, fortalte Michael Seiding Larsen og advarede om konsekvenserne af »Den stærke mand-idealet«, der atter er kommet på mode.

- Den stærke mand har altid haft enkle løsninger på komplicerede problemer og demokratiet bliver af den stærke mand set som en bremse for hans handlekraft, siger han og tilføjer:

- Vi skal ikke være blinde for de farer, der truer demokratiet, men vi skal heller ikke gå i den anden grøft ved at lave vores samfund om til et kontrol- og overvågningssamfund.

Ved grundlovsmødet talte også Thomas Christfort (K) og folketingskandidat Brian Bressendorff (S).