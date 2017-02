Se billedserie Zara Zinklar Zinglersen (th.) og Allen Venet Anjeh udgør gruppen Ladies With Attitude. I midten er deres dommer og coach Mette Lindberg. Foto: Agnete Schlichtkrull

X Factor-piger med attitude klar til at fyre den af

Vestegnen - 16. februar 2017 kl. 17:19 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste fredag blev det afgjort hvilke nu acts der gik videre til årets liveshows i X Factor, der sendes på DR 1 hver fredag. Pigegruppen Ladies With Attitude, der består af Zara Zinklar Zinglersen fra Greve og Allen Venet Anjeh, klarede sig gennem den såkaldte bootcamp og fik dommer Mette Lindbergs velsignelse, og nu er de klar til at optræde live foran hele Danmark på fredag kl. 20.00 på DR 1.

De to piger, der i både deres audition og 5 chair challenge viste en stor energi, valgte på bootcampen en roligere sang, nemlig John Legends »All of Me«, men det var der en god grund til.

»Vi havde kun et klaver til rådighed, så vi valgte at tage noget stille og roligt og køre den hele vejen med fløde på. Det var klogt af os, for de andre gange har vi været meget energiske og oppe at køre, men med den sang viser vi, at det ikke er sådan, vi er hele tiden. Vi er blevet præsenteret som to piger, der er meget oppe at køre, men vi er søde piger og har brug for at bevise, at vi kan andet end at fyre den af,« siger Zara Zinklar Zinglersen og forsøger at give et bud på, hvor attituden, som ligger bag deres gruppenavn, kommer fra.

»Jeg ved det ikke rigtig. Vi er bare energiske og hviler i os selv. Det sker helt automatisk, at vi bliver et midtpunkt, når vi er sammen med andre, og vi kan snakke med alle.«

Var sikker på at ryge ud Bootcampen blev optaget i november, men først vist i tv i fredags, så det ligger lidt tilbage. Alligevel husker den 17-årige Greve-pige, at hun næsten var sikker på, at Ladies With Attitude ikke ville gå videre fra bootcampen.

»Jeg var 100 procent sikker på, at vi ville ryge ud. Jeg græd og græd og græd, efter vi havde optrådt, og Allen troede næsten også på det, men så fik hun banket noget fornuft ind i mig,« siger hun.

Da Ladies With Attitude var inde hos dommer Mette Lindberg, der skulle fortælle, om pigerne gik videre, sluttede den blonde dommer med at sige:

»Så jeg bliver nok nødt til at sende jer hjem........«

Efter en pause på omkring tre sekunder, fortsatte hun.

»Så I kan være parat til at komme til live!.«

Og pigerne fra Ladies With Attitude brød ud i glæde og tog sig til ansigtet som tegn på, at de ikke kunne forstå, hvad det var, der skete.

Zara Zinklar Zinglersen fortæller, hvad hun tænkte indtil Mette Lindberg gav den gode nyhed.

»Det var fandeme fejt. Det føltes meget længere, end det måske var,« siger den ene halvdel af gruppen, som altså er videre til liveshows.

Klar til liveshows Omkring nytår begyndte pigerne et intenst forløb for at blive klar til det første live-program. Og der er travlt. Der bliver arbejdet med sangcoach, producer, koreografi og en masse andre ting, alt sammen under vejledning af dommer Mette Lindberg.

Og da Zara Zinklar Zinglersen bliver spurgt om, hvordan det er at arbejde sammen med Mette Lindberg, er hun glad for lige netop det spørgsmål.

»Jeg elsker at få det spørgsmål. Jeg kunne ikke ønske mig noget bedre. Hun sprutter af energi og spreder en masse god glæde, og hun er helt ligesom man ser på tv. Og så er hun der altid,« fortæller Zara og giver et eksempel.

»En af dagene havde jeg en rigtig møgdag, så jeg skrev en besked til, og kort efter ringede hun til mig og vi talte sammen i 20 minutter, som var vi gode veninder. Hun er et af de bedste mennesker jeg kender.«

Når det går løs på fredag, får seerne et par piger med attitude at se, når Ladies With Attitude skal synge »Say My Name« af Destiny's Child under temaet signatursang.

»Vi vil være os selv og sprutte af energi. Vi vil sætte gang i showet, det kan der godt nogle gange mangle. Vi vil måske skrue lidt ned for os selv, for det kan godt virke lidt diva- agtigt. Men det bliver ikke meget, for det er jo bare sådan vi er,« siger Zara Zinklar Zinglersen.

Der er kun ni X Factor deltagere tilbage, som alle har klaret sig videre til liveshows, og Greve-pigen håber på, at hun og veninden Allen Venet Anjeh når langt.

»Den største drøm er jo selvfølgelig at vinde det hele. Det er da det, vi vil kæmpe for, men ellers vil det være fedt at gøre ligesom Citybois (Der var med i X Factor i 2015, red.). De vandt jo ikke, men har virkelig gjort noget ud af sig selv, arbejder hårdt, og når ud til mange. Og så har de udgivet nogle fede hits. Hvis vi ryger ud på fredag, så ved vi, at vi skal ud at arbejde endnu hårdere for at kunne blive ved med at arbejde med musik, og det er det, der er drømmen,« siger Zara Zinklar Zinglersen og fortsætter.

»Og uanset om vi ryger ud eller ej, så er det en kæmpe stor oplevelse og et stort privilegie at være med.«

Se, om Ladies With Attitude klarer sig videre fra det første liveshow fredag klokken 20.00 på DR 1.