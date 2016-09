Vindere på brotur

Fælles for deltagerne var, at de alle havde deltaget i en quiz i infocenteret hos Banedanmarks store anlægsprojekt.

Blandt de knap 20 fremmødte deltagere var blandt andre den 85-årige pensionerede ingeniør Alex Beck fra Brøndby. Han har gennem et langt arbejdsliv blandt andet været med til at lave styringen til affugtningssystemet i den nye Lillebæltsbro, og han har fulgt byggeriet af den nye jernbanebro i Ishøj tæt.

»Det er helt fantastisk, altså både byggeriet i sig selv og det, at det går godt med byggeriet. Der er jo meget byggeri, hvor man ikke har været ligeså heldig,« fortæller Alex Beck med et glimt i øjet.

Det er ikke længere muligt at deltage i konkurrencen om en tur på jernbanebroen, men Banedanmarks informationscenter i Brøndby er stadig et besøg værd. Her kan man se nærmere på hele anlægsprojektet og hvad der skal til for at få højhastighedstog på skinner. I udstillingen kan man se anlægsmetoder, sikring af natur og dyreliv, og om arkæologiske fund.