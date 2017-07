Se billedserie Der er en magisk stemning i Opera Hedeland. Foto: Fotograf Marie Rosenkrantz Gjedsted

Vind en tur i Opera Hedeland - med det hele

Vestegnen - 13. juli 2017 kl. 10:33 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver ren magi, når Opera Hedeland fredag den 11. august, fredag den 18. august og lørdag den 19. august, alle dage klokken 20, opfører Puccinis »La Bohème«, der er en af verdens mest populære operaer.

Ikke alene er oplevelsen i amfiteatret midt i Hedelands dramatiske natur noget særligt. I år bliver helt specielt, idet scenen dækkes af ægte sne.

Uanset man er operafan, eller man skal til opera for første gang, så er Opera Hedeland stedet. Den kunstneriske kvalitet er høj, og samtidig er hele stemningen og rammerne om forestillingen fantastisk. Det gælder både før forestillingen, hvor mange hygger sig med madkurve i de grønne omgivelser, og det gælder under selve forestillingen, hvor det er helt særligt, når aftenen sænker sig over landskabet og projektørerne på scenen overtager.

Det bliver vildt Puccinis klassiske opera La Boheme er en kærlighedshistorie, hvor en hård parisisk vinter danner ramme for handlingen.

Og hvordan får man så lige omsat dét til en - forhåbentlig - varm august-aften i amfiteateret i Hedeland? Jo, man dækker scenen med 30 centimeter ægte sne!

Opera Hedeland er kendt for at præsentere sine forestillinger med en opsigtsvækkende scenografi, der i høj grad spiller sammen med det dramatiske landskab i Hedeland og de øvrige omgivelser. Mange vil stadig kunne huske, at Opera Hedeland har haft en helikopter svævende over amfiteateret, at man omdannede scenen til en campingplads med græs, og at scenen var dækket af et tykt lag grus med indsøer.

Til august bliver det endnu vildere.

Scenen vil blive dækket af et lag ægte is. Det er scenograf og instruktør Lars Rudolfsson, der har fået idéen til at bringe vinter i Paris til Opera Hedeland i august - og dermed bytte rundt på årstiderne.

»Sangerne vil få særligt fodtøj og varmt tøj på,« fortæller operachef Claus Lynge.

Man har allieret sig med det finske firma Snowtek, der er blandt verdens førende, når det drejer sig om at producere sne under det, som de fleste vil kalde umulige temperaturforhold. Firmaet har blandt andet produceret sne ved de olympiske vinterlege i Sochi i 2014.

»Alt i Opera Hedeland er jo ægte, og så tænkte jeg, at hvis man også får ægte sne, så vil det give rigtig meget til stykket. Det bidrager til følelsen af, at beretningen er ægte. Og den stærke alvor bliver understreget. Sneen er jo enormt vigtig for La Bohème,« siger Lars Rudolfsson.

Puccinis La Bohème er en af verdens mest populære operaer. La Bohème har alt, hvad man kan ønske sig af en tragisk kærlighedshistorie. Der opstår kærlighed ved første blik, da digteren Rodolfo bliver hjemme fra en aften med vennerne og bliver opsøgt af naboen, syersken Mimì. Det nyforelskede par opdager dog snart, at Mimì er blevet dødeligt syg i vinderkulden.

I mesterværket La Bohème medvirker nogle af Skandinaviens største operastjerner på scenen. Her i blandt prisvindende norske Hamida Kristoffersen og internationalt efterspurgte Adam Frandsen i hovedrollerne.

Publikum kan med andre ord regne med en magisk aften.

