Se billedserie Børnenes tv-helt Motor Mille kommer til at styre slagets gang i Cirkus Arena.

Vind billetter til Cirkus Arena og Motor Mille

Vestegnen - 06. august 2017 kl. 10:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirkus Arena slår teltpløkkerne i jorden i Taastrup, Rødovre, Hvidovre, Ishøj, Brøndby, Solrød og Albertslund. Søndagsavisen Vestegnens læsere kan vinde billetter.

Det bliver nogle eventyrlige aftener, når Cirkus Arena den kommende tid åbner teltdørene rundt om i Søndagsavisen Vestegnens område.

Der er tale om en helt nytænkt forestilling med et eventyrligt twist og nyskrevet cirkus-popmusik, der binder forestillingen sammen og tager børn og voksne ind i fortællingernes magiske verden. Og som noget helt særligt, er det børnenes tv-helt Motor Mille, der styrer slagets gang i manegen.

Søndagsavisen Vestegnens læsere kan vinde billetter til en af Cirkus Arenas forestillinger på Vestegnen.

I konkurrencen er der en hovedpræmie, som består af en billetpakke, der indeholder fire billetter, incl. popcorn og en sodavand. Foruden den flotte hovedpræmie er der to præmier på hver to billetter.

Drøm blev virkelighed Mille Gori, der for første gang rejser rundt med cirkus, glæder sig meget til for første gang at besøge Vestegnen i sin nye cirkusvogn:

»Som barn var jeg fuldstændig fascineret af cirkus' magiske univers, og jeg var faktisk klar til at stikke af med et, da jeg var seks år gammel. Dét var mine forældre dog ikke helt med på, så min mor lærte mig, at jeg kunne have et helt cirkus ude i haven, hvis blot jeg brugte min fantasi. Og det gjorde jeg så! I dag er drømmen blevet til virkelighed,« lyder det fra Motor Mille.

Arenas cirkusdirektør Benny Berdino skal til at sætte gang i de mange eventyrlige cirkusfortællinger, da han bliver afbrudt af Motor Mille, som herefter får lov til at styre slagets gang, når eventyrene kommer til live ét efter ét. I cirkusteltet er der nemlig både bøllerne fra Balladegade, fortryllende cirkusprinsesser, ti hvide araberhingste, svævende trapezpiger, sangglade dromedarer, og jongløren der kan gribe alt mellem himmel og jord.

Børn og voksne kommer til at opleve mageløse verdensrekorder og artister i verdensklasse, for på magisk vis bærer alle artisterne rundt på deres helt eget eventyr.

Man kan læse mere om forestillingen på www.arena.dk

Cirkus Arena på Vestegnen Taastrup: Torsdag den 10. august kl. 19. Arealet ved Høje-Taastrup Rådhus.

Rødovre: Mandag den 14. august og tirsdag den 15. august, begge dage kl. 17. Ved Rødovre Centrum / Rådhuset.

Hvidovre: Onsdag den 16. august kl. 19. Arealet ved Avedøre Station.

Brøndby: Tirsdag den 22. august kl. 19. Ved Sognevej (ved rådhuset).

Ishøj: Fredag den 25. august kl. 19. Ved Ørnekærs Vænge.

Solrød: Lørdag den 26. august kl. 14. Ved Solrød Idrætscenter.

Albertslund: Søndag den 3. september kl. 14. Kongsholmparken / Borgmester Hans Nielsens Vej.