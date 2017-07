Vind billetter til Cirkus Arena og Bubber

Se billedserie Bubber er tilbage i manegen hos Cirkus Arena, som kommer til Greve fredag den 14. juli kl. 17.

Vestegnen - 06. juli 2017 kl. 08:13 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver en eventyrlig aften, når Cirkus Arena fredag 14. juli kl. 17 åbner teltdørene på arealet ved Mosede Fort i Greve.

Der er tale om en helt nytænkt forestilling med et eventyrligt twist og nyskrevet cirkus-popmusik, der binder forestillingen sammen og tager børn og voksne ind i fortællingernes magiske verden. Og som noget helt særligt, vender Bubber tilbage i manegen for første gang i 20 år. Søndagsavisen Vestegnens læsere kan vinde billetter til forestillingen.

I konkurrencen er der en hovedpræmie, som består af en billetpakke, der indeholder fire billetter inklusiv popcorn og en sodavand. Foruden den flotte hovedpræmie er der to præmier på hver to billetter.

Man deltager i konkurrencen ved at klikke ind på www.sn.dk/vestegnen og på forsiden finde konkurrencebanneret. Klik på konkurrencebanneret og udfyld den elektroniske kupon. Sidste frist for at deltage er den 10. juli, og vinderne får direkte besked på mail, så det gælder om at tjekke sin mailboks den 11. juli for at se, om man har vundet.

Verdensartist Børn og voksne i Cirkus Arena kan se frem til at møde en ægte verdensartist. Pierre Marchand er et stort navn i artistverdenen, og publikum kan godt se frem til at opleve denne verdensklasseartist i Cirkus Arenas forestilling. Pierre Marchand er i år nomineret til Den Danske Cirkuspris 2017 for Årets Bedste Nummer, og det er fuldt fortjent, for Pierre og hans diablo-spil er virkelig en hel oplevelse i sig selv. Pierre har tidligere hevet velfortjente priser hjem ved verdens største cirkusfestival i Monte Carlo, så hans store talent rækker helt klart op i stjernerne.

Bubber tilbage i manegen Bubber stod i Cirkus Arenas manege for første gang i 1990, og det blev til syv års turné med Cirkus Arena.

Bubber fortæller om årets cirkusturné:

»Jeg glæder mig som et lille barn, og det bliver fantastisk at være tilbage i magien. For mig har cirkus altid været poetisk. Hele set-uppet med at når byen vågner, er cirkus kommet, og teltet er slået op. To timer efter forestillingen er slut, er det hele pakket ned, og det eneste, der er tilbage, er en øde mark med en 13 meter bred cirkel af savsmuld, som minder om, hvor manegen var. Der er kun den ene aften, hvor cirkus er kommet til byen. Det skal opleves! I tv-branchen, som jeg kender utrolig godt, er alt klippet sammen og endda taget om mange gang. I cirkus er det ægte. Som publikum oplever I det hele, mens det sker, og det gør det til noget ganske særligt.«

Man kan læse mere om forestillingen på www.arena.dk