En 41-årig mand har fået tre års fængsel for en situation på Hvidovrevej, hvor han ønskede at blive dræbt af politiet. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Ville skydes af politiet: Skal nu i fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ville skydes af politiet: Skal nu i fængsel

Vestegnen - 23. januar 2017 kl. 15:30 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 41-årig mand fra Hvidovre skal tre år i fængsel, efter han i juni sidste år fremprovokerede en situation på Hvidovrevej, hvor en patrulje fra Vestegnens Politi var nødt til at skyde mod ham.

Det har Retten i Glostrup netop besluttet.

Den 41-årige mand erkendte i retten, at han havde til hensigt at blive dræbt af politiet - såkaldt »suicide by cop«.

Skudepisoden fandt sted fredag den 24. juni ved 22-tiden på Hvidovrevej. Det var opskræmte beboere, der ringede til Vestegnens Politi, angiveligt fordi den 41-årige havde affyret skud op i luften med sin pistol. Da en politipatrulje kom til stedet, affyrede den 41-årige seks skud skråt op i luften og til sidst tre skud i retning mod de to politifolk.

Politifolkene trak, efter at have forsøgt at stoppe manden med en politihund, deres tjenestevåben og skød manden to gange i benene, hvorefter han blev anholdt.

I første omgang var manden anklaget for drabsforsøg, men tekniske undersøgelser har betydet, at denne anklage blev ændret til, at han på hensynsløs måde havde forvoldt nærliggende fare for politifolkenes liv eller førlighed. Desuden blev han dømt for en række overtrædelser af våbenloven - han var i besiddelse af en skarpladt pistol og en del ammunition, og hjemme hos ham fandt politiet flere våben.

I retten forklarede den 41-årige mand, at han ikke havde til hensigt at skade politifolkene. Hans eneste formål var at blive dræbt af politifolkene.

Selv om manden i forbindelse med skudepisoden blev betegnet som psykisk uligevægtig, så blev han i forbindelse med retssagen erklæret egnet til almindelig straf. Den 41-årige har siddet varetægtsfængslet siden skyderiet, og Retten i Glostrup bestemte, at han fortsat skal være fængslet. Han tog betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.

Skud mod politiet for selv at blive skudt, kostede i dag en 41-årig mand fra Hvidovre 3 års fængsel #anklager — Vestegnens anklagere (@VestegnAnklager) 23. januar 2017