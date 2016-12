Hedeland skal både være vildt råt og vildt roligt. Foto: Claus Bjørn Larsen Foto: Claus Bjørn Larsen

Vildt råt og vildt roligt

Vestegnen - 30. december 2016

Hedelands ejerkommuner Greve, Høje-Taastrup og Roskilde inviterer i samarbejde med Hedelands bestyrelse og Realdania tværfaglige teams til at komme med idéer til udviklingen af det storslåede natur- og aktivitetsområde, der blandt andet rummer amfiteater og skibakke.

I juni vedtog de tre byråd i ejerkommunerne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup en vision for fremtidens Hedeland. Visionen sætter fokus på udviklingen af Hedeland frem mod 2030, hvor både lokale borgere og besøgende langvejs fra skal kende til Hedeland og bruge det mere end i dag. Hedeland skal tiltrække, overraske og udfordre.

For at kunne realisere visionen har de tre byråd i samarbejde med Hedelands bestyrelse og Realdania besluttet at gennemføre et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige teams med viden om blandt andet udvikling af landskaber, formidling og forretningskoncepter får mulighed for at komme med ideer til områdets udvikling.

Borgmestrene er spændte på at se, hvilke idéer der kommer frem i den kommende proces.

»Det er godt at få et bredt inspirationskatalog, så vi kan sammensætte de bedste elementer fra hvert af de tre teams. Hedeland rummer allerede i dag mange kvaliteter, som vi skal passe på og har samtidig et stort udviklingspotentiale,« siger Greves borgmester Pernille Beckmann.

Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler bakker op:

»Det er en helt enestående chance for at sætte retning for udviklingen af et så stort naturområde. Der er ingen tvivl om, at med vores ambitiøse målsætninger for Hedeland vil det blive en attraktion både lokalt og i høj grad også regionalt.«

I Hedelands bestyrelse ser man også frem til det kommende arbejde. Formanden for bestyrelsen, Liselott Blixt fra Greve fortæller, at »vi har mange aktive brugere i Hedeland i dag, men der er plads til endnu flere. Vi har særligt fokus på at involvere de foreninger, som allerede i dag benytter Hedeland, da de har mange gode input til det kommende arbejde.«