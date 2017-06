»Havnens Dag« er landsdækkende dag med fokus på det maritime liv. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Vild med vand: Tag en tur i havnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vild med vand: Tag en tur i havnen

Vestegnen - 07. juni 2017 kl. 07:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man drømmer om at sejle eller ro, blive fritidsfisker eller dyrke kajakpolo, eller måske prøve at vinterbade, så er det bare at tage en tur til den lokale havn lørdag den 10. juni.

Her kan børn og voksne bade sig igennem et hav af aktiviteter. Fire havne i Søndagsavisen Vestegnens område deltager nemlig i »Vild med Vand - Havnens Dag« arrangementet - det er Hundige, Ishøj, Brøndby og Hvidovre. Idéen er at give et indblik i det liv, som foregår på havnen.

Hundige

Hundige Havn er en af de havne, som lørdag den 10. juni fra kl. 8-16 frister med en masse aktiviteter, der giver et indblik i det maritime liv.

Der vil blandt andet være sejlture, fisketure, lav et prøvedyk, krabbevæddeløb, redningshelikopter, radiostyrede scala-både og meget andet. Der vil desuden være mulighed for at nyde mad og drikke.

»Man kan på dagen tilmelde sig på stedet for at prøve kræfter med aktiviteterne, og så er der naturligvis mulighed for at købe mad og drikke på kajkanten. Havnens Dag byder på masser af aktiviteter for både børn, voksne og alle midt imellem - for havnen er for alle. Her på Hundige Havn Hejren ser vi frem til mange gæster på dagen. Vi ser selv i dag havnen som et vigtigt samlingspunkt for lokalsamfundet. Her er oplevelser, fritidsliv og fællesskab. Og så er der masser af sportsmuligheder,« siger Thorkil Norengaard fra Hundige Havn, der gerne vil have, at endnu flere får øjnene op for livet på vandet og i lystbådehavnen.

Brøndby

Også i Brøndby Havn er der fra kl. 10 mange aktiviteter.

Der er mulighed for - uanset alder - at prøve en tur i jolle, sejl -eller motorbåd. Nogle bådejere i havnen siger velkommen ombord, så besøgende kan opleve, hvordan bådene er indrettet - og i nogle tilfælde kan det lade sig gøre at komme med en tur på vandet.

Kajakklubben giver mulighed for at prøve forskellige kajakker, der vil være fremvisning af klubhuset samt opvisning i forskellige kajakteknikker samt grønlænderrul. Der vil desuden være bål hvor man kan lave snobrød.

Fritidsfiskerne i Brøndby Havn inviterer til udstilling og fremvisning af forskellige garn og ruser, samt mulighed for at klappe en fisk.

Hvidovre

Hvidovre Havn er med for første gang. Fra kl. 9.30 til kl. 10.30 er der gratis morgenmad til de første 50 besøgende, og kl. 11 åbner Hvidovre Kommunes borgmester Helle Adelborg »Vild med Vand« og døber umiddelbart efter Hvidovre Sejlklub Susets to nye optimistjoller »Kate« og »Helle«.

I løbet af dagen kan man komme ned og kigge i sejl- og motorbåde, og ikke mindst komme ud at sejle på flere forskellige måder, som f.eks. optimistjoller, robåde og sejlerskolens både. Man kan også se nærmere på kajakpolo.

Og så har Hvidovre Vinterbadere en helt særlig aktivitet. Fra kl. 11.30 holder vinterbaderne åbent hus i deres nye klubhus med sauna og har arrangeret et ishav, hvor man kan prøve hvordan det er at vinterbade. Det gælder om at komme tidligt, så isen ikke når at smelte!

Ishøj

Også i Ishøj Havn er der fuld fart på aktiviteterne. De mange foreninger åbner dørene og bådene, og giver et spændende indblik i havnens liv.

Ishøj Harmonika holder festival denne weekend ved Havhytten, og de vil også slå vejen forbi havnen lørdag. Ishøj Gymnastik Forening laver træningsrunder, og Roskilde Amerikaner Bilklub kigger forbi.

De lokale programmer for »Vild med Vand - Havnens Dag« kan findes på www.vildmedvand.dk