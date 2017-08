Se billedserie Man kan lave de mest fantastiske retter fra naturens egen køkkenhave.

Send til din ven. X Artiklen: Vild mad på Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vild mad på Vestegnen

Vestegnen - 06. august 2017 kl. 07:23 Af Mads Ellegaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Strandparken er i virkeligheden en kæmpe køkkenhave, der kan bruges til fantastiske retter.

Pludselig er det ikke bare stranden du går på, men midt i en kæmpe køkkenhave, hvor du gratis kan plukke og samle vilde planter sammen til fantastiske retter hjemme i køkkenet. Langs vandet i hele Køge Bugt Strandpark, bugner det med spiselige planter, som man med stor glæde kan finde og bruge som ingredienser i sommerens mad. Mange kender sikkert de orange bær på havtornbuskene, der er så smækfyldte af sundhed, at et enkelt bær indeholder ligeså meget C-vitamin som en hel appelsin. Hyldens karakteristiske smag har mange sikkert også nydt i løbet af sommeren. Men hvor mange kender til Strandsennep med de fine lyslilla blomster, og som har en helt særlig salt sennepssmag, eller til den heftige strandkarse - hvis blade smager så stærkt, at den også kaldes for »nordens wasabi«!

Vild mad-app Både børn og voksne har stor glæde af at opleve på egen krop, hvordan naturens råvarer kan samles i »indkøbskurven« og for at gøre det nemmere at finde og kende de enkelte planter, er der udviklet en fantastisk brugbar app og tilhørende hjemmeside »Vild mad«.

Det er et redskab der kan hjælpe med at finde de enkelte planter, lade sig inspirere af de mange spændende opskrifter og ikke mindst gå på opdagelse og udforske naturen, som lige pludselig er det største spisekammer du nogensinde har været i.

Det ene øjeblik går man lige der hvor det opskyllede tang bliver overtaget af de varme sandklitter, og vader nærmest rundt på et grønt tæppe af planten »strandarve«. Det er en plante der godt kan lide at vokse i det løse sand på strandbredden og ofte ses som lavtvoksende klynger af de små 5-15 cm høje planter. Strandarve er absolut fantastisk som en frisk erstatning for agurk i den hjemmelavede tzatziki.

Det næste øjeblik står du i mad til knæene; det er den velsmagende strandmælde, som har brug for den næring, der er i det opskyllede tang. Knæk de øverste 10-15 cm. af planten, skyld dem, pensl med lidt rapsolie og så ellers 5-10 sek. på den rigtig varme grill. Så har du hjemmebragt garniture til kød og kartofler.

Langs bredden på mange ferskvandssøer, åer og sågar mudderhuller, vokser der vandmynte, der f.eks. kan bruges til the eller vandmyntemojito (find opskriften på Vild mad-appen eller hjemmesiden). I august er vandmyntens blade grønne, aflange og spidse med tydelige årer aftegnet på bladene - og så dufter de fuldstændig fabelagtig når man »kvaser« dem mellem fingrene.

Eller hvad med de smukke blå kornblomster, der typisk vokser mellem valmuer og margueritter langs marker eller veje: de kan være smuk dekoration på den grønne salat eller man kan tørre blomsterne og koge the på dem.

Og så lige den sidste: Hyld i august bærer ofte på små grønne hyldebær. De rå, umodne hyldebær kan faktisk blive til en slags kapers ved først at salte og dernæst sylte dem. Og til september kan de modne hyldebær bruges til den dejligste hyldebærsuppe.

Tag ud og prøv Ud over Vild mad-appen som kombinerer sankelandskaber med råvarer og opskrifter, kan du også hente app'en »Byhøst« eller »Spisnaturen« som hjælp og inspiration.

Biblioteket har helt sikkert gode udlån - der er rigtig mange bøger om emnet, og så kan det være en god idé at tage en lille flok med ud og prøve jer frem. Bræk et stykke af blad eller blomster og kvas det mellem de forreste tænder - det får smagen frem. Knus dem mellem fingrene og duft. Til slut kan du se om du kan finde plante og opskriftsforslag på din app.

Velbekomme og rigtig god fornøjelse derude i det fri.

Naturstyrelsens sankeregler Du må indsamle f.eks. nødder, urter, bær og svampe i begrænset omfang og til privat brug. Tommelfingerreglen er »cirka en bæreposefuld« - eller som det hed i Jyske Lov: så meget, som man kan have i sin hat.

Skov: Du må samle overalt i offentligt ejede skove. I private skove må du kun tage det med, du kan nå fra vej og sti, og kun fra kl. 6 til solnedgang.

Strand og strandeng: Du må samle overalt på strande og med kortvarige ophold til fods i strandenge hele døgnet

Grøftekanter, levende hegn, sø og vandløb: På offentlige, udyrkede arealer må du altid sanke, mens du på private, udyrkede arealer kun må sanke fra kl. 6 til solnedgang. Hvis området er privat, så spørg ejeren.

Mads Ellegaard er naturvejleder ved Ishøj Naturcenter.