Hvidovre Kommune bevæger sig tættere og tættere på en ny bymidte. Den gamle Risbjerggård skal indgå i projektet i et vist omfang.

Send til din ven. X Artiklen: Vil skabe nyt centrum i Hvidovre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil skabe nyt centrum i Hvidovre

Vestegnen - 11. juni 2017 kl. 07:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvidovre vil skabe en ny bymidte. Den skal ligge ved Hvidovrevej - ud for rådhuset. Blandt andet den gamle Risbjerggård indgår delvis i projektet, hvor der skal være plads til en række kulturelle aktiviteter. Nu forbereder Hvidovre Kommune en arkitektkonkurrence om en ny Hvidovre Bymidte.

I juni 2015 vedtog kommunalbestyrelsen et scenarie for fremtidens Hvidovre Bymidte, hvor Risbjerggård forandres over tid og kun dele af bygningen bevares. Efterfølgende er der gennem åbne workshops og møder i bymidteudvalget kommet ønsker til udviklingen af bymidten fra borgere og politikere.

For at få de bedste kreative bud på, hvordan man får alle borger-ønsker, den politiske vision for Hvidovre Bymidte og en forandring og delvis bevaring af Risbjerggård til at gå op i en højere enhed, har kommunalbestyrelsen besluttet at sætte gang i forberedelserne til en arkitektkonkurrence. Hvis alt går efter planen, vil der ligge et såkaldt byggeprogram klar i september 2017. Byggeprogrammet vil være rammen for den opgave, arkitektfirmaerne skal løse, og programmet skal drøftes af både bymidteudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret. Der vil desuden blive arrangeret et borgermøde, hvor borgerne kan komme med kommentarer til oplægget.

Indtil videre har bymidteudvalget tilkendegivet, at byggeprogrammet skal indeholde teater, mulighed for filmforevisning og foredrag, multisal, rum for børnekultur, restaurant/orangeri/spisested, fleksible møderum til foreningerne, og desuden administration, omklædning, toilet, depot osv. Idéforslagene skal også inddrage udearealerne, og de skal vise, at Risbjerggård er et sted, som er tilgængeligt, åbent og imødekommende for alle.

Borgmester Helle Adelborg glæder sig over, at endnu et skridt er taget i udviklingen af bymidten:

»Jeg er glad for, at vi endnu engang oplever, at det er en enig kommunalbestyrelse, der står bag en beslutning om udviklingen af Hvidovre Bymidte. Vi har nu i fællesskab vedtaget, at byggeprogrammet for arkitektkonkurrencen skal indeholde krav om, at den nye version af Risbjerggård med sin arkitektur og faciliteter skal forbinde fortid og fremtid, og at den skal spille sammen med resten af Hvidovre Bymidte. Og samtidig lægger vi vægt på, at lokalerne kan bruges til flere formål og af flere forskellige grupper, og at der er en realistisk økonomi i projektet.«