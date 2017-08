Elever fra udskolingen på Nordvangskolen i fuld gang med læring. Foto: Martin Simonsen Foto: Martin Simonsen

Send til din ven. X Artiklen: Vil prøve en fleksibel skoledag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil prøve en fleksibel skoledag

Vestegnen - 23. august 2017 kl. 06:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor del af eleverne på Glostrup Skole vil i det nye skoleår opleve ændringer i skoledagene i forhold til sidste skoleår. Glostrup Skole afprøver nemlig to modeller, der skal være med til at skabe bedre læringsbetingelser, der både understøtter elevernes faglige udvikling samt deres trivsel og motivation. Fleksibel skole skal give muligheder for at skabe en mere varieret skoledag og give eleverne flere timer med kendte voksne. Herudover skal det skabe bedre samarbejdsbetingelser for medarbejderne på skolen.

Glostrup Skole har igennem et halvt år arbejdet med at analysere og finde nye og bedre måder at organisere skolens dagligdag på - den fleksible skole. Som en del af arbejdet har Glostrup Skole haft kontakt til andre skoler, som også arbejder på at finde måder til at skabe større fleksibilitet.

Ifølge skoleleder Yasar Cakmak bliver der i skoleåret 2017/2018 afprøvet to modeller for at skabe erfaringer og viden om, hvilken model der er bedst for skolen. Afprøvningen af modellerne vil ske på Vestervang, Nordvang (udskolingen) og Skovvang. Fra skoleåret 2018/2019 forventer Yasar Cakmak, at den fleksible skole bliver udrullet til hele Glostrup Skole.

»Vi er meget optaget af, og arbejder hele tiden på, at skabe de bedst mulige rammer for skolens elever og medarbejdere. Det, at vi kan afprøve flere modeller på samme tid og dermed allerede om et år have viden og erfaring om, hvad der fungerer for os, og hvilke organiseringsformer, der understøtter medarbejdernes professionelle samarbejde og elevernes læring, er en kæmpe fordel og en af styrkerne ved Glostrup Skole,« siger Yasar Cakmak.

»Jeg håber, at både vores elever og medarbejdere, der er en del af forsøget, kan mærke en positiv forskel i deres dagligdag. Den viden og de erfaringer vi får herfra, skal vi bruge til at styrke børnenes læring og trivsel samt deres faglige og sociale udvikling,« tilføjer Yasar Cakmak.

Den ene af de to modeller har en ugentlig faglig fordybelsesdag - dvs. eleverne har det samme fag eller fagområde hele dagen. Organiseringen af undervisningen i hele dage giver mulighed for at variere skoledagene, og det øger mulighederne for at tage på tur og skaber bedre rammer for fordybelse.

Den anden model har otte fordybelsesuger i løbet af skoleåret - dvs. otte uger, hvor det er muligt at arbejde på andre måder end i det faste skema. Fordybelsesugerne kan være klasseuger, men kan også være meget andet - fx en uge med faglige fordybelsesdage, holddannelse, projektarbejde, tværfagligt samarbejde, brobygning, praktik eller lejrskole.