Vil klage: Træt af vikarer i skolen

Vestegnen - 06. juni 2017 kl. 09:47 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er træt af at vi ret tit får vikarer og det er nogen der ikke er lærere.

Kan man klage over det?

Frk. Jensen 14 år.

Svar Hej frk. Jensen.

Kan udmærket godt sætte mig ind i din situation. Jeg har nemlig også haft alt for mange vikarer i min folkeskole tid.

Vi fik endda regnet ud, at en af vores lærere havde været væk i længere tid end hun havde undervist.

Er helt enig i, at det er super irriterende. Så vidt jeg husker, så klagede vi til vores forældre, som tog det op med lærerne, som så kunne snakke med ledelsen. Dog er det lidt problematisk, for hvis der ikke er nogen lærer der kan overtage de ledige stillinger, så går den i stå der.

Er sikker på, at skolen selv ønsker lærere frem for vikarer, da det selvfølgelig er bedst for eleverne.

Du kan høre din mor ad, eftersom der også er et forældreråd, som har kontakt med skolen.

Udover det, så ved jeg, at skolen arbejder på nye lærere.

Kærlig hilsen

Børnepanelet.

Spørgsmål Hej med jer.

Jeg syntes min far lugter af øl når han kommer fra arbejdet.

Jeg har hørt de har skændtes om det, men de har ikke sagt noget til mig.

Jeg ved ikke om jeg er for følsom, men jeg er bekymret over min far, for jeg holder så meget af ham og jeg vil ikke være med til at min far og mor går fra hinanden.

Hvordan finder man ud af at ens forældre drikker for meget?

Kærlig hilsen

«Anne Grete« 14 år.

Svar Hej Anne Grete.

Jeg kan godt forstå du er frustreret, da du selvfølgelig elsker din far og er bekymret.

Det er selvfølgelig også trist, at de ikke fortæller hvad der forgår.

Dog tænker jeg, at de ikke fortæller så meget, da du ikke skal blive alt for bekymret. Det er ihvertfald en voksen snak.

Det angår dog dig lidt, da du kan høre dem skændes!

Synes du skal snakke med din mor, eller en anden som du er tæt med, som måske din mormor?

Det skal nemlig ikke gå ud over dig, da det er imellem dem.

Dog synes jeg du skal snakke med en, så de kan snakke om din far uden du er der. Tror ikke dine forældre er klar over, at du hører dem skændes eller at du lugter din fars øl-lugt.

Du skal dog acceptere, at din mor sikkert kan afvise informationer omkring skænderierne, da det er for de voksne. De skal nok snakke med dig, når de er klar. Der sker sikkert en masse i dine forældres liv, som fylder og det skal de ordne, selvom det medfører skænderier.

Håber på det bedste for dig og din familie.

Kærlig hilsen

Marie-Louise, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Min mor går og er så ked af det og så trøster jeg hende, for jeg bliver selv mega ked når hun er sådan.

Men hun siger jeg ikke skal blande mig, for hun kan selv klare sig.

Men nu tænker jeg hele tiden på hvad der er galt?!

For min mor siger ikke noget om hvorfor hun går og er ked af det.

Hvordan kan jeg hjælpe hende for det vil jeg gerne?

Min mor og jeg bor alene, da de blev skilt for nogle år side,

Vh.

A.... 13 ½ år.

Svar Hej A..... Det lyder da rigtig nederen. Jeg kan godt forstå at du vil vide hvad det er din mor går og roder med.

Men jeg tror at hun ikke vil have at du blander dig, fordi hun ikke vil have at du bekymrer dig om hende. Min mor gik også og var trist i et stykke tid, jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre. Jeg endte med at fortælle det til min moster fordi det ikke skulle være mit job at fortælle hende det.

Så prøv at fortælle det til et ældre familiemedlem.

Det skal på ingen måde være dit job at snakke med hende. Du skal ikke tage veninde rollen og give hende klap på skulderen.

Prøv at sige det til som jeg sagde et ældre familiemedlem eller en af dine mors venner.

Du skal ikke som sådan tage hensyn til hende.

Du skal bare prøve at slappe af og tage det roligt. Fokusér på at du selv skal være glad (som en lille hyggelig og venlig ting kan du nogen gange støvsuge eller lave mad så din mor får en pause).

Hilsen

Victoria, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg så min kæreste gå med en anden pige i går! Han holdt hende i hånden!

Jeg blev så ked af det og gal, at jeg begyndte at tude. Var heldigvis helt alene, men jeg løb nærmest hjem.

Min mor spurgte, hvad der var galt, men jeg kunne ikke sige det til hende.

Hvad skal jeg gøre?

Vi har kommet sammen i ca. 3 måneder og vi har været glade for hinanden og han har ikke sagt noget om, at han var træt af det, så jeg forstår ikke en skid.

Vi har aftalt at være sammen i weekenden igen, men skal jeg sige noget til ham? Eller skal jeg lade som ingenting?

Hvis I kan give mig et godt råd, vil jeg blive mega glad, suk.

Kh.

Pigen på 15 år.

Svar Hej Pigen. Det er jeg ked af at høre, da det ihvertfald ikke er fair over for dig.

Han er jo din kæreste, og at holde i hånd med en anden, er ikke i orden. Selvfølgelig må han være sammen med andre piger og han skal ikke begrænses. Men at holde i hånden er noget, som man gør hvis man er i forhold og ikke rigtig med andre piger, med mindre man er gode venner.

Det lyder dog ikke til, at du kender hende, som gør det mere seriøst.

Kan udmærket godt forstå, at du blev ked af det, og du er usikker på, om du skal konfrontere med ham. Men synes du skal snakke med ham, og høre hvad der foregår.

Det kan godt være svært, at spørge ham, med jeg synes at du skal. For hvis han er utro en gang uden konsekvenser, så kan han nemt gøre det igen.

Måske er han slet ikke klar til et fast forhold, og stadig flirter lidt med andre. Det er normalt i den alder, at man gerne vil ud og møde alle pigerne i byen.

Det er selvfølgelig ikke sjovt at høre, men din kæreste skal ikke være dig utro, hvor du så kan sidde derhjemme og vente på ham.

Det gør dig endnu mere ked af det, og det er langt fra fair.

Men som sagt, så skal du konfrontere ham og få snakket ud med ham. Han indser måske, at han har lavet en fejl og han elsker KUN dig.

Det er op til dig efter at høre hans begrundelse, om du vil slå op eller ej. Du skal dog passe på med, at være for sød over for ham eftersom utroskab er en slem ting. Hvis I forsat bliver sammen, da alle kan lave en fejl, så kan I arbejde mere på forholdet.

I kan tage i biografen, shoppe tur, tage i tivoli, film aften og så meget mere. I skal lige ha' genopfrisket, at I elsker hinanden og det I gerne ville.

Jeg kan dog også godt forstå, hvis du vælger at slå op. Det er svært, og der går tid før, at du er over det.

Men det kommer!

Sender dig en masse held og lykke.

Kærlig hilsen

Marie Louise 19 år, Børnepanelet.