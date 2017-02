Beboerne i Vallensbæk er stærkt plaget af trafikstøj - og det bliver endnu værre, når der begynder at køre tog på den nye jernbane. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vil have regionen ind i kampen mod trafikstøj

Vestegnen - 24. februar 2017 kl. 14:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grundejere i Vallensbæk vil have regionsrådsformanden til at rejse sag om sundhedsskadelig trafikstøj.

»Vi føler os dybt svigtet, når man gang på gang lukker øjnene for virkeligheden, som den er nu, og klamrer sig til fremdaterede støjberegninger, for at spare på støjværn, der i sidste ende vil spare samfundet og vore børn som borgere for stigende sundhedsudgifter, ikke mindst i lyset af det voksende antal personer, der rammes af Alzheimers.«

Sådan lyder det blandt andet i et brev til formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen. Afsenderen er borgerne i 16 grundejerforeninger i Vallensbæk.

Netop i Vallensbæk bor nogle af landets mest støjplagede borgere. Særligt det boligområde, som ligger lige op mod sammenfletningen af Holbækmotorvejen og Motorring 4 . Vallensbækgrenen.

Ikke alene er der en infernalsk fra motorvejene, om få år skal beboerne også leve med støjen fra den nye jernbane, som netop i Vallensbæk hæves op for at komme hen over motorvejen. Som beboerne skriver, så skal de fra 2018 »...have deres nattesøvn forstyrret af støjen fra bumlende godstog, der skal køre natten igennem over den nye jernbanebro over motorvejsudfletningen ved Vallensbæk Sø«.

Beboerne har i årevis forsøgt at råbe politikerne på Christiansborg op, og flere transportministre har i årenes løb besøgt området ved Vallensbæk Mose for med egne ører at lytte til den voldsomme trafikstøj. Intet har dog hjulpet. Der er ikke blevet afsat penge til en bedre støjdæmpning.

Nu har repræsentanter for 16 grundejerforeninger i Vallensbæk henvendt sig til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, for at få hende til at gå ind i sagen. Det handler nemlig om sundhed og sundhedsudgifter, som er regionens problem.

»Forskere i Kræftens Bekæmpelse har i netop offentliggjorte resultater påvist en sammenhæng mellem støj og forskellige kræftformer, hjertekar-sygdomme og at netop forstyrret nattesøvn er med til at udvikle Alzheimers. Antallet af personer med Alzheimers forventes på landsplan af stige med 80.000 personer, men Vallensbæk har allerede markant højere tilfælde af slagtilfælde, blodpropper i hjerne og hjerte og Alzheimers,« skriver beboerne til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

De støjplagede beboere kan ikke forstå, at der ikke er afsat penge til at dæmpe støjen fra både motorvejen og fra jernbanen.

»Vi mener, det er udtryk for meget kortsigtet kassetænkning, at sagesløse beboere skal betale prisen for den manglende støjdæmpning med deres helbred - og Region Hovedstaden i øgede sundhedsudgifter. Banedanmark og Vejdirektoratet lider af den opfattelse, at mennesker opfanger bilstøj med det ene øre og jernbanestøj med det andet. Vi prøver meget fredsommeligt at påpege, at det er den samlede mængde af støj, der forårsager skaderne på sundhed og trivsel,« understreger beboerne.