Se billedserie Der blev løbet for en god sag lørdag i Albertslund. Foto: Kim Matthai Leland

Video og stor billedserie: Løb af et godt hjerte

Vestegnen - 11. juni 2017 kl. 10:08 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En familiefest af de store, da Albertslund Centrum dannede udgangspunkt for Ønskeløbet i Albertslund. Et barn fik sit højeste ønske opfyldt - og gav hele arrangementet god mening.

Det var et rørende øjeblik, da 14-årige Nikunam og hans familie blev kaldt op på scenen i Albertslund Centrum og fik at vide, at han fik opfyldt sit højeste ønske: En tur til Barcelona, hvor han skal på Camp Nou og se en fodboldkamp med F.C. Barcelona med Messi i spidsen.

Ønsket blev opfyldt som afslutning på Ønskeløbet i Albertslund, hvor alle indtægter går til Make-A-Wish Ønskefonden, som siden 2001 har været med til at opfylde børn og unge med livstruende sygdommes højeste ønsker.

Det hele er blevet finansieret af bidrag fra private, erhvervsliv, foreninger og lignende - og de senere år også fra overskuddet fra Ønskeløbet i Albertslund. Hver og en af deltagerne i Ønskeløbet i Albertslund bidrager altså til, at alvorligt syge børn kan få opfyldt et stort ønske, som det lørdag formiddag var tilfældet for 14-årige Nikunam fra Taastrup.

Han har lymfekræft og tilbagevendende lungeinfektioner. Sidste år gennemgik han et behandlingsforløb med kemoterapi, men er stadig i risiko for at få forskellige sygdomme. Og når man er en dreng på 14, så fylder en langvarig alvorlig sygdom og mange behandlinger rigtig meget. Så en tur til Barcelona vil være et kæmpe lyspunkt og et stort minde.

Nikunam er kæmpe fan af Messi og F.C. Barcelona, og hans værelse er prydet af F.C. Barcelona-effekter.

Nu skal han sammen med sin storebror og far til en kamp på Camp Nou - Nikunams største ønske.

Ønskeløbet i Albertslund er en rigtig familiebegivenhed. I år deltog godt 350 børn og voksne i arrangementet, der var præget af en god og afslappet stemning. Efter opvarmningen var der fælles start til alle ruter, og da deltagerne kom i mål, blev der heppet og klappet.

Den allerførste over målstregen var 12-årige Simon fra Albertslund, som kom ind i tiden 10,35 minutter efter de tre kilometer.

Efter løbet var der forskellige aktiviteter, underholdning, hoppeborg - og børnebanko med gode præmier. Mange slog sig også ned og hyggede med mad og drikke.