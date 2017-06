Se billedserie Mathias fra Hvidovre prøvede at sidde i den dyre Ferrari. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Video og stor billedserie: Børn racede væk fra hospitalet

Vestegnen - 26. juni 2017 kl. 16:25 Af Peter Erlitz

Motorsport for Life gav syge børn en køretur i racerbiler. Det gav smil og oplevelser - og et afbræk fra sygdom og hospitals-hverdagen. Børnenes smil siger det hele.

Lyden fra Porsche, Ferrari og gamle amerikanerbiler var intens på parkeringspladsen ved Hvidovre Hospital. Forventningsfulde børn og unge - og deres voksne - kiggede imponerede på fuldblodsbilerne, mens de ventede på at få en tur.

Den 8-årige Mathias fra Hvidovre var en af dem. Han kom blandt andet ud at køre i en Ferrari til en værdi af 5,5 millioner kroner!

Han var ét stort smil, da han igen steg ud af bilen.

»Det var sjovt og spændende,« var hans umiddelbare kommentar.

Mathias var faldet uheldigt ned fra et klatrestativ og havde gips om sin ene arm. Nu lå han på børnemodtagelsen og ventede på at blive opereret. Han fik i den grad et afbræk fra sygdom og hospital - og en oplevelse, han sent vil glemme.

Det var det frivillige initiativ Motorsport for Life, der for tredje gang var på Hvidovre Hospital for at give syge børn og unge et afbræk i hospitalshverdagen.

»Vores drivkraft er at opleve, hvordan vi kan få smil og kampgejst frem hos børnene. Det er det hele værd,« siger Morten Wiberg, der er koordinator i Motorsport for Life.

Alle i Motorsport for Life har en passion for motorsport. De hiver gerne nogle timer ud af kalenderen og stiller frivilligt op med deres spektakulære biler og motorcykler, hvad enten det er en milliondyr Ferrari eller en ældre amerikanerflyder, og de betaler selv alle omkostninger.

»Selvfølgelig elsker vi motorsport og vil gerne vise bilerne frem, men motivationen er at opleve glæden hos børnene,« understreger Morten Wiberg.

Motorsport for Life har et godt samarbejde med børneafdelingen på Hvidovre Hospital, hvor man kommer cirka en gang om året.

»Vi er rigtig glade for, at de vil stille op. Det giver et utrolig godt afbræk for de indlagte børn og unge, og det er virkelig noget børnene snakker om. Denne aktivitet ligger jo uden for selve hospitalet, så børnene kommer helt væk fra hospitalsmiljøet. Det har stor værdi,« siger Klaus Børch, der er ledende overlæge ved børneafdelingen på Hvidovre Hospital.

»Og så er det imponerende at opleve det engagement, de frivillige har, og at de er så gode til børnene,« tilføjer han.