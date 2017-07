Video og billeder: Stak af efter trafikuheld

Det er politiets foreløbige vurdering, at bilen som kørte ad Ishøj Stationsvej, kørte over for rødt. Flere personer flygtede fra denne bil, og der blev efterfølgende indsat politihunde for at finde disse personer. En 19-årig mand, der angiveligt var passager i bilen, blev anholdt. Vestegnens Politi oplyser, at man har en kraftig formodning om, hvem der var fører af bilen.