Video og billeder: Sneen lægger sig i Hedeland

Vestegnen - 08. august 2017 kl. 10:38 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vildt og hvidt. På en lun sommerdag i august kører en entreprenørmaskine af sted med et læs sne, der spredes ud på scenen i Opera Hedeland.

Bag Opera Hedeland-scenen står som altid et større antal mobile vogne, der rummer alt fra toiletter til kostumer og garderober for de mange medvirkende. Suppleret med et spisetelt, kontorfaciliteter mm.

I år indeholder den lille »by« også noget, der ved første øjekast ligner en stor silo med en slidske øverst oppe. Beholderen rummer dog sne, der produceres i et anlæg ved siden af. Den kolde sne tappes ud gennem slidsken til et depot, der er pakket ind i et termotæppe. Når mængden er tilstrækkelig stor, spredes sneen ud på scenen i et tæt pakket lag. Det er naboen til Opera Hedeland, NCC, der medvirker til at flytte de store mængder sne fra depotet og til scenen.

»Amfiteatrets placering giver nogle fantastiske muligheder for at lade forestilling og natur spille sammen, og dem går vi gerne til yderligheder for at udnytte,« siger operachef Claus Lynge om den spektakulære scenografi.

Han har undervejs i planlægningsforløbet mødt flere, som har reageret med en vis undren på tanken om at lave sne i Danmark i august, men han forsikrer, at der er mening med galskaben.

»Jeg forstår godt, hvis det på nogle måske kan lyde lidt småskørt at lægge ægte sne på en udendørs operascene i årets varmeste måned, men effekten af den hvide sne midt i det gønne er simpelthen intet mindre end eventyrlig,« siger Claus Lynge.

Tekniske problemer Der var nogle tekniske problemer i begyndelsen, som dog er blevet løst, og de seneste mange dage er der blevet produceret sne døgnet rundt syv dage om ugen.

Fredag den 11. august er der premiere på La Boheme i Opera Hedeland, og her vil publikum i amfiteatret få den fulde oplevelse af en scene, der er dækket af et tykt lag ægte sne.

Puccinis klassiske opera La Boheme er en kærlighedshistorie, hvor en hård parisisk vinter danner ramme for handlingen. Det er scenograf og instruktør Lars Rudolfsson, der har fået idéen til at bringe vinter i Paris til Opera Hedeland i august. Og det kræver helt særlige forberedelser. Det er det finske firma Snowtek, der er hyret ind til opgaven. Firmaet er blandt verdens førende, når det drejer sig om at producere sne under det, som de fleste vil kalde umulige temperaturforhold. Firmaet har blandt andet produceret sne ved de olympiske vinterlege i Sochi i 2014. Firmaet producerer sneen i et lukket system ved hjælp af avanceret teknologi. Resultatet er fast og stærk sne, som kan tåle både varme og sol.

Grøn energi Det er hundredvis af kubikmeter sne, der skal produceres, for at dække den store runde scene med et tykt lag sne.

Der skal 1.250 tons iskold, kridhvid sne til at dække scenen - og sneen bliver løbende fornyet,

Det vand, som de finske eksperter forvandler til sne, hentes i søen lige bag Opera Hedeland. Vandet pumpes ind i anlægget og med den særlige teknik omdannes det til ægte, naturlig sne. Når Opera Hedeland slukker projektørerne på scenen for sidste gang, smelter sneen over en to uger lang periode. Der er anlagt et drænsystem omkring scenen, så vandet igen ledes tilbage til søen. Også selve produktionen af sne lever op til Opera Hedelands grønne profil, fortæller operachef Claus Lynge.

»I stedet for at have en dieselgenerator stående, som ville udlede CO2, har vi valgt at bruge grøn strøm som energikilde til sneanlægget,« fortæller Claus Lynge. Han skønner, at der skal bruges i størrelsesordenen 100.000 kWt før og under de tre forestillinger i Opera Hedeland. Tallet skal ses i forhold til, at en typisk dansker i gennemsnit bruger 1.600 kWt om året.

For at formindske afsmeltningen, ligger der et termolag under sneen, og om dagen bliver sneen dækket til med hvid plastik, så solen ikke skinner direkte på sneen.

Tragisk historie Opera Hedeland er kendt for sin spektakulære scenografi, der spiller sammen med det dramatiske landskab i Hedeland. At dække scenen med sne er dog noget af det vildeste, man endnu har budt publikum.

Til gengæld er scenografien loyal over for handlingen i Puccinis opera La Bohème, der har alt, hvad man kan ønske sig af en tragisk kærlighedshistorie. Der opstår kærlighed ved første blik, da digteren Rodolfo bliver hjemme fra en aften med vennerne og bliver opsøgt af naboen, syersken Mimì. Det nyforelskede par opdager dog snart, at Mimì er blevet dødeligt syg i vinderkulden.

Handlingen udspiller sig dels i den kolde kunstnerlejlighed og i det snedækkede Paris - hvor operakoret også bruges til at skovle sne!

Ingen behøver dog frygte for de medvirkendes helbred.

»Sangerne vil få særligt fodtøj og varmt tøj på,« fortæller operachef Claus Lynge.

Puccinis La Bohème er en af verdens mest populære operaer, og det kan også mærkes på billetsalget. Forsalget af billetter er på det højeste niveau i Opera Hedelands historie, og man har et håb om, at det samlede billetsalg bliver blandt de højeste. La Bohème spiller i Opera Hedeland den 11., 18. og 19. august kl. 20.