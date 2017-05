Video og billeder: Rykind i Middelalderlandsbyen

Faktisk var der så mange besøgende, at det var svært at finde en parkeringsplads, fortæller Middelalderslandsbyens daglige leder Tonny Soltau.

Herudover kunne de fremmødte klappe skuddefår, prøve en rustning, forsøge at slå reb og støbe torshammer eller et kors i de historiske værksteder. Og så var der gamle middelalderlege i form af eksempelvis kongespil eller klaske rotter, hvor læderrotter bliver sendt ned gennem et rør, hvor det gælder om at ramme flest mulige rotter med et bræt.