Se billedserie Der blev pakket mange hundrede sandsække, som derefter blev kørt ud til beboerne.

Video og billeder: Nu stiger vandet: Beredskab på hårdt arbejde

Vestegnen - 04. januar 2017 kl. 14:45 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var med stor bekymring, at en gruppe husejere ved Hvidovre Strandvej onsdag eftermiddag så frem til den forhøjede vandstand onsdag aften ved 18-tiden.

Prognosen fortæller onsdag eftermiddag, at vandet fra Kalveboderne vil stige så meget, at det vil nå til fortovskanten på Hvidovre Strandvej, og mange huse og haver ligger lavere end vejen og vil derfor blive oversvømmet. Hovedstadens Beredskab har netop meddelt, at vandet nu er begyndt at stige. Flere grønne områder står nu under vand.

Onsdag eftermiddag gik Hvidovres borgmester, Helle Adelborg, sammen med folk fra Hovedstadens Beredskab og Hvidovre Kommune, rundt i området og ringede på dørene. Dels for at sikre, at beboerne fik den nødvendige information, dels for at høre, om der var beboere som skulle have hjælp til at sikre deres huse.

Hovedstadens Beredskab, Hvidovre Kommune, Beredskabsstyrelsen og Vestegnens Politi var tilstede i området. Der blev blandt andet pakket sække med sand, som beboerne kan bruge til at sikre deres huse. Efter beredskabet havde pakket sækkene, blev de kørt ud til husejerne. Mange havde taget en dag fri, så de havde tid til at sikre deres huse, inden vandet stiger i aften.

Ifølge prognosen vil området nord for Hvidovre Havn ikke blive ramt, idet Hvidovre Kommune her er i gang med at fylde jord i åløb og lavninger for at sikre området.

Langhøjskolen - der ligger på Hvidovre Strandvej - og Avedøre Holme vil ikke blive påvirket af den eventuelt forhøjede vandstand, og der er derfor ingen risiko for skolens elever og ansatte eller for virksomhederne på Avedøre Holme, oplyser Hvidovre Kommune.

I Ishøj er meldingen, at den kritiske højde på digerne i Strandparken er 2,5 meter over daglig vande, så hvis prognoserne holder stik med cirka 1,5 meter over daglig vandstand, så holder digerne.

Strandparken har natten mellem den 3. og 4. januar lukket så meget vand ud af indersøerne som fysisk mulig. Sluserne er nu lukket manuelt og klar til højvande, oplyser Ishøj Kommune, mens Ishøj Havn opfordrer til, at man tjekker fortøjningerne, hvis man har en båd liggende i havnen.

Både Brøndby og Vallensbæk kommuner vurderer, at Strandparkens diger er så høje, at der ikke sker overløb af vand.

Greve Kommune forbereder sig på at vandet kan stige i Køge Bugt. Greve Kommune holder telefonerne åbne for henvendelser vedrørende den forhøjede vandstand hele eftermiddagen og aftenen, så berørte borgere kan få råd og vejledning. Telefonnummeret er 43979797 - dog gælder den ekstra åbningstid kun henvendelser vedrørende vand.

Greve Kommune kontakter de ejendomme, som risikere at blive oversvømmet. De får også tilbud om at de må hente sandsække. Hvis borgerne er ældre eller sårbare vil ekstra hjemmehjælpere være på arbejde og sørge for, at deres pårørende bliver kontaktet, og at ingen af dem lider overlast.

Hvis vandstanden mod forventning stiger til det maksimale - 1,8 meter - vil følgende husstande blive berørt, oplyser Greve Kommune:

Hundige: Vibevej 16, Løvsangervej 11 og 14. Glentevej 10. Falkevej 10, 12 og 14. Skovduevej 9. Falkevej 6, 7, 8 og 9.

Karlslunde: Skovbrynet nummer 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Klitvej 6, 8, 9, 10, 11, 13 og 15. Oldermansvej 6 8, og 15. Klintebakken 19, Hybenvej 5 og 6 Granvænget 4-9.

Desuden kan Mosede Havn og Hundige Havn blive oversvømmet.

De berørte husstande kan hente sandsække på p-pladsen ved Olsbækken og på p-pladsen ved Mosede Fort efter kl. 15.00. Sandsækkene er forbeholdt de berørte husstande og alle andre bliver afvist.

Greve Kommune arbejder desuden på at holde vandet ude fra området ved Olsbækken ved at forstærke det yderste stranddige. Det vil dog kun holde vandet ude, hvis stigningen bliver under 1,60 meter.

Solrød Kommune forebygger de potentielle oversvømmelser ud fra en 100-års hændelse. Det vil sige, at udløb fra Solrød Bæk og Karlstrup Mosebæk i løbet af dagen lukkes af, og vand fra bækkene pumpes ud i havet. Desuden anmoder kommunen Østsjællands Beredskab om at hjælpe ved Skensved Å og på indersiden af lagunen fra syd til nord.

Ved oversvømmelser etableres et opsamlingssted i Solrød Idrætscenter, hvor der bliver mulighed for indkvartering i en af hallerne, hvis det skulle blive nødvendigt.

Renseanlægget kan på grund af situationen ikke håndtere de normale mængder indkommende vand og henstiller derfor til, at alle begrænser deres vandforbrug.

Der kan hentes sandsække på Materielgården fra kl. 12.30. Det er kun de borgere, der bor i særligt berørte områder, der kan afhente. Se kort over berørte områder her.

Solrød Kommune lægger desuden grus og tomme sandsække ved parkeringspladsen ved Jersie Strandpark cirka kl. 14, så borgerne selv kan fylde sandsække og lægge ved deres ejendomme. Vær opmærksom på, at en sandsæk vejer 30 kilo fyldt. Derfor kan der også udleveres tomme sandsække, som kan fyldes på stranden.

I Solrød forventer man, at den forhøjede vandstand bliver værst omkring kl. 18.30. Uanset hvilken kommune, man hører til, lyder opfordringen, at man kan følge med på kommunernes hjemmesider og holde øje med meldinger fra beredskabet. På Hvidovre, Greve og Solrød kommuners hjemmesider er der også detaljerede oplysninger om udlevering af sandsække, eventuel nødindkvartering mm.

