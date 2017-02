Video og billeder: Når saxofonisten har en trist dag

Se billedserie Her er »bandet«, der spillede sammen under jazzcampen. De er alle enige om, at hvis saxofonisten har en trist dag og spiller nogle dybe toner, kan musikken blive lidt dyster. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vestegnen - 24. februar 2017 kl. 10:27 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hvis saxofonisten har en trist dag, så bliver musikken lidt dyster.«

Det er de fem piger enige om, efter de lige har spillet et loop, hvor musikken var lidt mere dyster, end det måske var meningen. De kommer med betragtninger om, hvad de lige har spillet, og lyden fra saxofonen i det her loop blev altså fremhævet, mens det andet loop

Et loop er et stykke musik, hvor man på sit instrument spiller en improviseret rytme sammen med de andre, og på den måde øver man sig på at spille sammen og på at udforske, hvad instrumenterne kan.

De fem piger har både spillet dystre loops og mere glade loops på den landsdækkende JazzCamp for Piger i uge 7, som er arrangeret af JazzDanmark og Copenhagen Jazz Festival med det mål at få flere piger ind i det rytmiske musikmiljø, efter en rapport har vist, at fordelingen er på ca. 20 procent kvinder og 80 procent mænd i musikbranchen.

Fra klaver til trommer

Med en bevægelse fra dirigenten, underviseren Sille Ellehammer, stopper lyden af celloen, saxofonen, trommerne, el-guitaren og ukulelen med et, og de fem piger taler om det loop, de lige har spillet.

Alma på 10 år sidder bag trommerne, selvom hun normalt spiller klaver, og hun er glad for, at hun er med på jazzcampen i de fire dage i vinterferien.

»Det er fedt at prøve noget andet, end man plejer. Det her med at improvisere og spille sammen er lidt svært, fordi jeg nogle gange rammer forkert. Men så er det vigtigt, at jeg lytter efter, hvad de andre spiller og kommer tilbage i rytmen,« siger Alma, der kommer fra Hvidovre.

En af tankerne bag jazzcampen er, at nodebøger og teori er pakket væk, så der er fokus på lyd. Det fortæller Sille Ellehammer, der underviser på Hvidovre Musikskole under jazzcampen.

»Jeg håber, vi kan give dem en anden tilgang til musikken ved at arbejde med nogle andre parametre som for eksempel styrken og kræften i musikken og måske give dem nogle andre værktøjer. Her er der et meget stort fokus på at lytte til hinanden og til musikken,« siger Sille Ellehammer, der er uddannet fra musikkonservatoriet i Malmö.

»Vi prøver for eksempel at spille lyden af en bølgen, der bevæger sig ind mod kysten, og så skal musikken kulminere, når den rammer kysten. Det handler om det, man hører,« siger sille Ellehammer, der håber på at flere piger giver sig i kast med musikken.

»Jeg tror, det bliver mere alsidigt, hvis der er en mindre skævvridning mellem antallet af mænd og kvinder. Det bliver for ensartet, hvis det kun er mænd, og jeg tror kvinder og piger har en masse at komme med,« siger hun.

Masser af musik

12-årige Esmeralda spiller ukulele, hun kommer fra Nørrebro, men har under jazzcampen taget turen til Hvidovre, og det har hun fået meget ud af.

»Jeg har lært mere på to dage, end jeg har i de to år, jeg har spillet alene, fordi vi her øver samspillet, og så er det også sjovt at møde nogle nye venner,« siger hun.

Også 13-årige Ida fra Hvidovre er glad for, at hun er med. Hun betegner sig selv som en rigtig musikpige, fordi hun bruger stort set hver dag på Hvidovre Musikskole, hvor hun både synger og spiller klaver, blokfløjte og saxofon, ligesom hun spiller i to bands. Hun var med ved jazzcampen for to år siden, og det var deltagelsen der, der fik hende til at begynde med at spille saxofon.

»Det var fedt, fordi jeg prøvede noget nyt, og så ville jeg være med igen. Jeg kan godt lide det, fordi vi spiller lyde i stedet for toner, og så slutter vi med at spille en koncert for forældrene.«

Musikpigen Ida er glad for at spille musik og opfordrer også andre piger til at komme i gang.

»Indenfor jazz kan man prøve en masse forskelligt, og der er en stor frihed. Jeg bliver selv glad og får en glad fornemmelse, når jeg spiller musik,« siger Ida med opfordring til andre piger, der overvejer at gå i gang med at spille musik.

Siden den første udgave af JazzCamp for Piger i 2014 er deltagerantallet vokset kraftigt til, at den i år omfattede 35 undervisere og 198 piger (10-15 år) fordelt på 16 byer.