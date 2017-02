Se billedserie Det nye formidlingscenter i Middelalderlandsbyen i Brøndby består af to huse på hver 125 kvadratmeter. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Video og billeder: Internet til middelalderen

Vestegnen - 23. februar 2017 kl. 13:09 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndbys borgmester Kent Magelund var hurtig på aftrækkeren, da han under rejsegildet på et nyt, stort formidlingscenter i Middelalderlandsbyen i Brøndby, blev gjort opmærksom på, at stedet mangler en ordentlig internet-forbindelse.

Han lovede - næsten - at der hurtigt kunne findes penge i kommunens budget til at få denne væsentlige detalje på plads. En ordentlig internet-forbindelse er nemlig vigtig, når man gerne vil formidle til nutidens skoleelever.

Det er et ordentligt løft Middelalderlandsbyen i Brøndby får - dels med det nye formidlingscenter, dels med en styrket vedligeholdelse af de eksisterende huse og faciliteter.

Enestående Middelalderlandsbyen på Nybovej er et unikt sted. Her bliver børn og voksne i praksis taget tilbage til middelalderen. Der er mulighed for at se en gammel smedje og andre værksteder, der er opført en stavkirke og små middelalderhuse, og der er får og andre husdyr. En hel lille landsby, som den så ud i middelalderen - beliggende omkring et gadekær.

Middelalderlandsbyen i Brøndby besøges hvert år af cirka 7.000 børn og voksne. Dels kommer der masser af skoleklasser for at lære mere om, hvordan mennesker i middelalderen levede og boede, dels er der også åbent for blandt andet børnefamilier, som gerne vil have en lærerig oplevelse. De besøgende kan selv være med i en række spændende aktiviteter, fx skyde med bue og pil, støbe smykker og slå reb. Og jævnligt bliver der tændt op i bålet og madgryden sat over.

Middelalderlandsbyen i Brøndby blev startet i slutningen af 90'erne som et aktiveringsprojekt, så man kan roligt kalde stedet for en langtidsholdbar succes.

Flere besøgende Der er lagt en plan for udviklingen af Middelalderlandsbyen, og målet er på længere sigt at hæve besøgstallet til cirka 15.000 børn og voksne om året. Det kræver også bedre faciliteter for både besøgende og personale, og det nye formidlingscenter - som skal erstatte nogle gamle udslidte pavilloner - har længe været et stort ønske.

Projektet er gjort muligt, efter A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har støttet med 2,5 millioner kroner. Den samlede investering ligger på seks-syv millioner kroner - som Brøndby Kommune dækker.

Formidlingscentret kommer til at bestå af to huse på hver 125 kvadratmeter.

»Vi har valgt at bygge to mindre huse i stedet for ét stort, så formidlingscentret ikke kommer til at dominere de mindre bygninger i landsbyen,« fortalte borgmester Kent Magelund ved rejsegildet.

Det ene hus skal rumme selve formidlingscentret, hvor de besøgende kommer til at opleve en rejse fra år 2017 og tilbage til cirka år 1300. Fra indgangen føres man via en tidssluse til en multisal og videre ud i Middelalderlandsbyen.

Det andet hus er beregnet til personale og elever. Det er nemlig sådan, at der er et tæt samarbejde med Brøndby Produktionshøjskole om drift og aktiviteter i landsbyen.

Selv om Middelalderlandsbyen i Brøndby nu får et gevaldigt løft og er klar til at løfte besøgstallet, så understreger den daglige leder, Tonny Soltau, at »sjælen« skal fastholdes.

»Vi vil gerne have flere besøgende, vi vil gerne bruges endnu mere som udflugtsmål, men det er ikke sådan, at vi vil arbejde hen i mod at blive en egentlig turistattraktion. Udgangspunktet er, at Middelalderlandsbyen er en spændende lærings- og kulturinstitution i Brøndby,« siger Tonny Soltau.

Går det efter planen vil det nye formidlingscenter stå færdigt til sommer.