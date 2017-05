Se billedserie Albertslunds borgmester Steen Christiansen hyldede Vestskoven: Du er nu noget særligt! Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Video og billeder: Her er grønt og godt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video og billeder: Her er grønt og godt

Vestegnen - 07. maj 2017 kl. 20:19 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vores skov, det er Vestegnens skov og det er hovedstadens skov, sagde Albertslunds borgmester Steen Christiansen, da Vestskovens 50-års jubilæum blev markeret.

Læs også: Og der er fuglefløjt fra oven

Vestskoven er udtryk for grøn velværd.

Det sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, da han søndag deltog i Vestskovens 50-års jubilæum.

Her blev han, sammen med en række borgmestre, sat i arbejde. De skulle nemlig plante syv egetræer, som tilsammen danner et L - der er romertallet for 50. Når træerne vokser til, vil de tilsammen danne en levende »træskulptur« som symbol på de første 50 år. I øvrigt havde alle besøgende mulighed for at plante deres eget træ.

Godt nok ligger en stor del af Vestskoven i Albertslund og Glostrup, men der er flere partnere, som i alle 50 år har stået sammen om at udvikle Vestskoven - og har været enige om kursen. Fx at der ikke lige skulle gives plads til et nyt boligområde eller en ny institution, som tog plads fra naturen.

Foruden staten, Albertslund og Glostrup kommuner, er det Frederiksberg, København, Ballerup og Egedal kommuner, som bakker op om Vestskoven, der altså også er hovedstadens skov.

Der var ros til de personer, som for 50 år plantede et træ for fremtiden, så nutidens børn og voksne nu kan boltre sig i et kæmpe stort naturområde, der giver plads til både ro og fordybelse, og til oplevelser og aktiviteter.

»Vestskoven, du er nu noget særligt,« som Albertslunds borgmester Steen Christiansen udtrykte det.

Han bruger selv Vestskoven til at cykle og løbe i, til en gåtur, til en tur op på Hersted Høje for at nyde udsigten, og til at fejre Sankthans.

For beboere på Vestegnen er det nok et meget typisk billede. Mange har Vestskoven liggende i baghaven, så at sige, og betragter den som »vores skov«.

Rigtig mange var mødt op til markeringen af Vestskovens 50-års jubilæum, og på nogle tidspunkter var der udsolgt af p-pladser. Børn og voksne kunne frådse i masser af aktiviteter og oplevelser. Der var blandt andet snobrød over bål, øksehugning, krible-krable aktiviteter, guidede ture, klipning af fårene, rideture og meget, meget mere. Og så kunne man naturligvis bestige Hersted Høje og derfor se ud over alle de kommuner, der er med til at fastholde Vestskoven som et enestående naturområde.

relaterede artikler

En gave til Vestskoven 02. maj 2017 kl. 06:57