Se billedserie Det kræver en selfie! Det blev i enhver forstand en farverig åbning af Ishøjruten. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Video og billeder: Farverig åbning af supercykelsti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video og billeder: Farverig åbning af supercykelsti

Vestegnen - 29. august 2016 kl. 11:40 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye supercykelsti gennem Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre blev åbnet i weekenden. Flere events er på vej.

Mange har sikkert lagt mærke til de nye fodhvilere, der er placeret en række steder langs Ishøj Strandvej, Vallensbæk Strandvej, og Gammel Køge Landevej i Brøndby og Hvidovre. Her kan cyklisterne blive siddende på cyklen, mens de hviler fødderne.

Fodhvilerne er en del af den ekstra komfort på den nye supercykelsti - Ishøjruten. Den blev åbnet lørdag i Ishøj, og de kommende uger vil der være åbningsevents i Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre.

Supercykelstien skal gøre det lettere og mere trygt at pendle på to hjul frem for fire - også på strækninger over fem kilometer. Ishøjruten har blandt andet fået ny belægning, fodhvilere, cykelbarometre samt forbedringer i udvalgte kryds og ved udvalgte busstop for at skabe øget sikkerhed mellem cyklister og buspassagerer. Derudover har ruten fået tydelig skiltning og afmærkning langs hele strækningen og er dermed et konkurrencedygtigt alternativ til passiv transport.

Åbningen af Ishøjruten blev farverig - blandt andet fordi kunstmuseet Arken bakkede op. Med Ishøjruten har Arken fået en direkte cykelforbindelse til hovedstaden.

Børn og voksne forvandlede cykelstien mellem Ishøj Strandvej og Arken til et sammenhængende stort maleri, udført i farvekridt på asfalten. Både børn og voksne var i sving, og det blev til flotte, farverige tegninger - mange af dem med direkte relation til cykler.

Efterfølgende kunne deltagerne cykle ad »kunststien« og komme gratis på besøg på Arken.

»Jeg tror folk bliver rigtig glade for den nye supercykelsti, og derfor er det vigtigt, at den omsider er blevet åbnet. Der har jo været nogle omstændigheder, som først skulle afklares,« sagde Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp på åbningsdagen.

Mens der har været lidt bump i forberedelsen, så kan cyklisterne se frem til at køre på jævn asfalt.

Ishøj var det første sted, hvor åbningen af Ishøjruten blev markeret. Torsdag den 1. september markerer man i Vallensbæk, at supercykelstien er åben. Det sker fra kl. 15-17 ved Vallensbæk Cykelimport på Vallensbæk Strandvej.

Det glæder Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen:

»Vi har rigtig mange borgere i Vallensbæk, der vælger cyklen som deres primære transportmiddel. Derfor er det vores opgave at give dem de bedste rammer, så de bliver ved med at vælge cyklen. Her kan supercykelstien være med til at muliggøre, at man vælger cyklen som sit første valg, når man pendler på tværs af kommunegrænserne i en travl hverdag.«

Ved eventen i Vallensbæk kan man prøve en el-cykel, der er gratis kaffe, der er konkurrencer om attraktive præmier - og man kan udfordre borgmester Henrik Rasmussen i en venskabelig cykeldyst.

Åbningen af supercykelstien markeres også i Hvidovre og Brøndby.

I Hvidovre sker det den 15. september fra kl. 15-17 ved Friheden Station. Her vil cyklisterne kunne få ekstra luft i cykeldækkene mens de drikker en kop gratis kaffe.

Man kan også få gode cykelråd af Hvidovres cykelfriske borgmester Helle Adelborg. Hun fandt for nylig selv glæden ved den tohjulede, da hun deltog i supercykelstiernes borgmesterdyst og har gode bud på, hvilke dårlige undskyldninger der ikke helt holder vand.

Den sidste event er i Brøndby den 25. september. Åbningen af supercykelstien markeres ved i samarbejde med Brøndby IF at give gratis billetter til kampen mod OB til både børn og voksne, der cykler til stadion. Tid og sted for denne event er ikke fastlagt endnu.

Man kan læse mere om de forskellige events på www.supercykelstier.dk