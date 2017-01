Se billedserie Børnene i Cirkus Ishøj gør klar til det fjollede klovnefald. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Video og billeder: Børn laver cirkus for borgmester og minister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video og billeder: Børn laver cirkus for borgmester og minister

Vestegnen - 24. januar 2017 kl. 11:04 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Så mangler der bare popcorn.«

Sådan siger børne- og socialminister Mai Mercado (K), lige efter hun har sat sig til rette ved siden af borgmester Ole Bjørstorp (S) i biografstolene på Ishøj Ungdomsskole, hvor hun denne mandag skal se børn og unge fra Cirkus Ishøj vise et par numre, de har øvet sig på.

Til lyden af cirkusmusik gør børnene klar til at vise artisteri, klovneri og tryllekunstner for publikum, men inden de går på scenen og viser deres numre, er der lidt nervøsitet hos to af artisterne Maja Ory-Hviid og Laura Rasmussen.

»Jeg er lidt bange for at gøre noget forkert,« siger Laura Rasmussen, mens Maja Ory-Hviid supplerer.

»Det er jeg også, men jeg glæder mig.«

De to piger, der begge er 10 år, har været med i Cirkus Ishøj, siden det begyndte, og selvom projektet udløb ved årsskiftet, så fortsætter Cirkus Ishøj som en foreningsaktivitet, børn og unge kan gå til.

»Vi vil meget gerne fortsætte, og vi har lært rigtig meget ved at være med,« siger de to piger, inden de skal optræde.

Noget, der bør fortsætte På scenen optræder børnene med både klovnefald og med tallerkener, der snurrer på en mind pind, og de bliver mødt med klapsalver fra dagens prominente publikum.

Og borgmester Ole Bjørstorp støtter op om projektet.

»Det her er et godt eksempel på en aktivitet, der bør fortsætte,« siger han om Cirkus Ishøj.

Cirkus Ishøj er blevet til som en del af projektet Livsmester, som Dansk Folkehjælp som et pilotprojekt har startet i Ishøj og fire andre Kommuner med det formål at få flere socialt udsatte børn og unge til at deltage i foreningslivet og gøre dem til »livsmestre.«

Projektet sluttede ved årsskiftet, men Cirkus Ishøj drives nu videre som en forening, hvor frivillige forældre skal stå for det.

En af dem er Merete Hansen, der har været med det seneste halve år. Hun vil fortsætte med at være frivillig i foreningen.

»Vi forældre er jo ikke uddannede artister, men derfor er det rigtig sjovt at være sammen med børnene og se dem lege og udvikle sig. Der kommer mange nye til, som kommer og har det sjovt og prøver forskellige discipliner,« siger Merete Hansen, der selv har to børn, der er med i Cirkus Ishøj.

Dansk Folkehjælp har lavet en række events for at tiltrække børn og unge i alderen 8-14 år og få dem til at være med i foreningslivet.

»Vi ved, at det øger trivslen og er sundt for børnene at være med i en forening, og i Ishøj viste kommunen stor interesse for projektet, og derfor opstod Cirkus Ishøj,« siger Klaus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp, der også har sat sig til rette i de bløde sæder for at overvære Cirkus Ishøj.

Dansk Folkehjælp skal nu evaluere Livsmester-projektet for at finde ud af om projektet skal foldes ud til flere steder i landet.

Tilbage i de bløde sæder hører der selvfølgelig popcorn til, som nærmest kommer flyvende ind fra siden, inden Mai Mercado når at udtrykke sit ønske om popcorn færdigt til stor morskab for publikum.

Nu kan forestillingen begynde.

Se video her: