Se billedserie Kronprinsesse Mary blev modtaget af Alma og Sebastian. Foto: Hans Jørgen Johansen

Video og billeder: Alma og Sebastian tog imod Mary

Vestegnen - 28. august 2016 kl. 13:33 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag var en festdag i Glostrup, hvor byen fejrede sit 825-års jubilæum. Oven i købet med besøg af Kronprinsesse Mary.

For to af Glostrups yngste borgere - Alma på 8 år og Sebastian på 7 år - blev dagen dog noget ganske særligt. Begge går på Glostrup Musikskole, og det var baggrunden for, at de var blevet udvalgt til at sige velkommen til Kronprinsesse Mary, da hun i den sorte limousine kørte op foran Glostrup Hallen og steg ud på den røde løber.

Begge var ret nervøse inden mødet med Mary.

Sebastian havde ikke øvet sig på forhånd.

»Jeg ved ikke lige om jeg skal give hånd først eller bukke først,« var meldingen, mens han ventede i festtøjet sammen med sine forældre.

Alma var den, der skulle overrække Kronprinsesse Mary en smukt buket blomster i den rød-hvide farve, som Glostrup også har i sit byvåben. Hun havde øvet sig.

»Jeg har øvet mig sammen med min storebror. Vi har leget, at han var kronprinsessen, som jeg skulle overrække blomster til og derefter neje,« fortæller Alma.

Forberedelser eller ej, så klarede både Alma og Sebastian det royale møde med bravour - og efterfølgende fortalte Alma, at »det var altså ikke så slemt«.

Det var ikke kun Alma og Sebastian, der var lidt nervøse over det royale møde. Det var Glostrups borgmester, John Engelhardt også.

»Det er helt specielt, at Kronprinsesse Mary er med til at kaste glans over arrangementet, og vi er rigtig glade for det i Glostrup. Selvfølgelig var jeg lidt nervøs inden, men det tror jeg også man skal være, på den gode måde, når man får besøg af Kronprinsessen,« sagde John Engelhardt efter Marys besøg.

Han var på scenen sammen med Kronprinsesse Mary, da Glostrups byjubilæum blev markeret officielt. Han overrakte Mary en symbolsk gave - en bog om Glostrups historie.

Borgmester John Engelhardt kaldte byjubilæet for den måske største begivenhed i Glostrups historie. Han fremhævede, at Glostrup har udviklet sig fra en lille landsby til en driftig by - og at udviklingen fortsætter, blandt andet med den kommende letbane og en fornyelse af Glostrup bymidte.

John Engelhardt fremhævede også, at Glostrup har et meget rigt og varieret foreningsliv. Det var ikke mindst dét, som denne dag blev præsenteret for Kronprinsesse Mary i Glostrup Idrætspark. Hun så på dans, gymnastik, karate og Glostrups historie. Undervejs var der tid til at hilse på børn og voksne, få taget billeder og selfies.