Video: Efterlyses for voldtægtsforsøg

Vestegnen - 02. februar 2017 kl. 20:37 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi vælger nu at offentliggøre overvågningsbilleder af en mand, der er mistænkt for at forsøge at voldtage to kvinder på to forskellige adresser i Hvidovre.

Begge overfald er sket søndag morgen - henholdsvis søndag den 22. januar og søndag den 29. januar.

Det første overfald skete mod en 78-årig kvinde på Lille Friheden i Hvidovre den 22. januar kl. cirka 07.30. Det lykkedes gerningsmanden at komme ind i kvindens lejlighed, da hun troede at der var tale om hjemmeplejen. Manden bad først om en glas vand på engelsk, men forsøgte herefter at flå tøjet af den 78-årige, men kvinden satte sig til modværge og manden opgav sit forehavende og flygtede.

I forbindelse med sagen har Vestegnens Politi sikret overvågningsbilleder af den formodede gerningsmand fra Frihedens Station og S-togs linje A mod Køge.

Det andet overfald skete mod en 23-årig kvinde i Rebæk Søpark i Hvidovre den 29. januar kl. cirka 06.40. Her bankede gerningsmanden på kvindens dør og bad om et glas vand på engelsk. Da den 23-årige kvinde åbnede sin dør på klem, maste han sig ind og tvang kvinden over på hendes seng. Hun råbte om hjælp, hvilket blev hørt af hendes nabo, der forsøgte at komme ind i lejligheden. Det fik gerningsmanden til at opgive sit forehavende og flygte.

I forbindelse med sagen ha Vestegnens Politi sikret overvågningsbilleder af den formodede gerningsmand fra bebyggelsen.

»Overvågningsmaterialet i sagen viser, at det er den samme mand, der står bag de to overfald. Vi har sat massivt ind for at finde ham,« siger politikommissær Ole Nielsen, der leder efterforskningen.

Signalement af manden: Østeuropæisk af udseende, 25-30 år gammel, 180-185 cm høj, spinkel af bygning, spidst underansigt, kort sort hår og kort trimmet fuldskæg. Han talte engelsk med østeuropæisk accent.

Sagerne har været efterforsket intensivt hos Vestegnens Politi.

»Overvågningsbillederne har været lagt ud internt i politiet, i håbet om at vi kunne opklare sagen ad den vej. Samtidig er der sket en række andre efterforskningsskridt. Men det har desværre endnu ikke været nok til at finde manden, og derfor efterlyser vi ham nu offentligt,« siger politikommissær Ole Nielsen.

På baggrund af sagen har Vestegnens Politi øget tilstedeværelsen i området.

»Jeg er sikker på, at de folk der måtte kende gerningsmanden, kan genkende ham ud fra de billeder vi nu har offentliggjort. Så hvis du ved hvem han er eller har andre spor i sagen, så sidder vi klar ved telefonerne,« siger politikommissær Ole Nielsen.

Har man oplysninger, kan man kontakte Vestegnens Politi på 43861448.